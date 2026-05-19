۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

جو کنت: هیچ راه‌حل نظامی برای ایران وجود ندارد؛ ترامپ از جنگ کنار بکشد

مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ اعلام کرد: هیچ راه‌حل نظامی برای ایران وجود ندارد؛ بهترین گزینه ترامپ اعلام پیروزی و کنار کشیدن از جنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت دونالد ترامپ با انتشار یک پیام در فضای مجازی نوشت: مقاله نیویورک‌ تایمز نشان می‌ دهد که ارتش ما اکنون همان چیزی را به ترامپ می‌ گوید که از همان آغاز جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) روشن بود: هیچ راه حل نظامی فوری در ایران وجود ندارد و اقدامات اولیه ما شرایط را برای بن‌ بستی که اکنون در آن هستیم، فراهم کرده است.

مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ در این خصوص ادامه داد: بهترین گزینه ترامپ اعلام پیروزی و کنار کشیدن از جنگ است. محدود کردن حضورمان در منطقه، کاهش خطر شروع مجدد جنگ توسط ایران مطابق با شرایط خودش، و ازسرگیری مذاکرات همراه با لغو تحریم‌ها به عنوان سیاست هویج و چماق. حملات آینده کمتر مؤثر خواهند بود، تلفات بیشتری برای ما خواهند داشت و عزم ایران را بیشتر تقویت می‌کنند. کشتن رهبر انقلاب، مردم ایران را دور حکومت جمع کرد. تغییر حکومت یک کار احمقانه است.

