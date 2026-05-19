معاون ترامپ: مذاکره با ایران پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی داشته است.

وی در عین حال گفت که امکان از سرگیری اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت: ترامپ از ما خواسته است با حسن نیت مذاکره کنیم و ما دقیقا همین کار را کردیم و اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.

وی درباره اورانیوم ایران نیز گفت: طرح ما این نیست که اورانیوم ایران را به روسیه منتقل کنیم.

ونس در ادامه اظهار داشت: ما فقط پایبندی ایران برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌خواهیم، بلکه خواستار آن هستیم که ایرانی‌ها در آینده توانایی‌های هسته‌ای خود را بازیابی نکنند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که جنگ علیه ایران برای رفاه مردم آمریکا انجام می‌شود.

