  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

معاون ترامپ: مذاکره با ایران پیشرفت داشته است

معاون ترامپ: مذاکره با ایران پیشرفت داشته است

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات با ایران پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که مذاکرات با ایران پیشرفت‌هایی داشته است.

وی در عین حال گفت که امکان از سرگیری اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت: ترامپ از ما خواسته است با حسن نیت مذاکره کنیم و ما دقیقا همین کار را کردیم و اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی هستیم.

وی درباره اورانیوم ایران نیز گفت: طرح ما این نیست که اورانیوم ایران را به روسیه منتقل کنیم.

ونس در ادامه اظهار داشت: ما فقط پایبندی ایران برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌خواهیم، بلکه خواستار آن هستیم که ایرانی‌ها در آینده توانایی‌های هسته‌ای خود را بازیابی نکنند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که جنگ علیه ایران برای رفاه مردم آمریکا انجام می‌شود.

کد مطلب 6835251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مسخره است هر کی یه چیزی میگه
    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ایران چیکار داره با امریکا
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ایران دیگر حمله نمی کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها