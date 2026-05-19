به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری در شورای اشتغال و بانکهای شهرستان کوهدشت با گرامیداشت سالروز شهادت رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی (ره)، اظهار داشت: اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال خطقرمز من است.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها یا به تعهدات خود عمل کنید، یا به دلیل ترک فعل استعفا دهید و محترمانه تشریف ببرید.
فرماندار کوهدشت با تأکید بر اینکه هیچگونه مماشاتی در قبال ترک فعل مدیران کوتاهی کننده در حوزه اشتغال صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: اولویت ما ایجاد فرصتهای شغلی و رفع موانع پرداخت تسهیلات اشتغالزاست چراکه رضایتمندی مردم نیز در همین بحث است.
ناصری، بیان کرد: باید تسهیلات حوزه اشتغال، فرزندآوری و ازدواج پرداخت شود؛ چراکه تسهیلات تعهد ما است و باید به آن عمل کنیم.
وی گفت: مردم کوهدشت در قدرشناسی بینظیر هستند، این مردم شایسته خدمت هستند و باید با تمام توان در میدان خدمت باشیم.
