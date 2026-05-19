به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادریجهرمی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی نظام جدید تنگه هرمز» به مناسبت سالگرد شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی با اشاره به پررنگ شدن بحث تنگه هرمز در حاشیه تحولات منطقه و جنگ غزه، اظهار کرد: این موضوع از دو منظر اقتصادی و امنیتی قابل تحلیل است و باید با نگاهی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه منظور از حقوق در این بحث، حقوق عمومی است و نه حقوق بینالملل، افزود: اساتید حوزه حقوق بینالملل میتوانند در فرصتهای تخصصی، دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کنند.
بهادریجهرمی در ادامه با مرور وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای فعالیت دولت شهید رئیسی، گفت: در آن مقطع رشد اقتصادی تقریباً صفر بود و کشور میانگین رشد دهه هشتاد را تجربه میکرد.
وی با اشاره به قانون شفافیت، از عدم انتشار مباحث سطح بالای جلسات دولت ابراز تأسف کرد و ادامه داد: این مباحث میتواند برای جامعه دانشگاهی محل نقد، بررسی و بهرهبرداری علمی باشد.
سخنگوی دولت سیزدهم همچنین با استناد به گزارشهای ارائهشده از سوی برخی وزرای دولت پیشین، بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تجمعات کارگری و اعتراضات پرستاران به دلیل عدم اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری در سالهای متمادی سخن میگفت و وزیر آموزشوپرورش نیز از اجرا نشدن طرح رتبهبندی معلمان خبر میداد؛ بهگونهای که هر وزارتخانهای با چالشهای جدی مواجه بود.
وی با اشاره به اظهارات معاون اول دولت دوازدهم درباره شرایط دشوار اقتصادی کشور بدتر از زمان جنگ هشت ساله، افزود: در دو سال و ۱۰ ماه ریاست جمهوری شهید رئیسی، از شرایطی که به گفته مسئولان پیشین حتی امکان فروش نفت و تأمین کشتی برای حمل آن وجود نداشت، به وضعیتی رسیدیم که فرصتهای جدیدی در عرصههای مختلف شکل گرفت.
بهادریجهرمی تأکید کرد: نباید تصور شود در فضای تهدید و بحران، امکان انجام اقدامات بزرگ وجود ندارد؛ بلکه میتوان از همین شرایط برای خلق فرصتها بهره برد.
وی تنگه هرمز را نمونهای از ظرفیتهایی دانست که در دوران تحریم نیز میتواند زمینهساز اقدامات راهبردی باشد.
سخنگوی دولت سیزدهم در پایان با اشاره به شکلگیری نوعی هویت جمعی و روحیه مقاومت و همدلی در جامعه، خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی به آسانی شکل نمیگیرد و لازم است برای حفظ و تقویت آن تلاش شود.
