به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد در جمع فعالان رسانهای و فرهنگی با تبیین جایگاه روایتگری در عرصه رسانه اظهار کرد: صرف انتقال خبر به معنای فعالیت رسانهای نیست، بلکه زمانی میتوان از رسانه سخن گفت که روایت ارائهشده بتواند در مخاطب ایجاد حرکت، انگیزه و کنش کند.
وی افزود: اگر رسانهای تنها خبر را منتقل کند اما در مخاطب اثرگذاری نداشته باشد، در حقیقت از قدرت لازم برخوردار نیست، اما هر اندازه بتواند جامعه هدف را بیشتر به واکنش و حرکت وادار کند، به همان میزان در میدان رسانهای موفقتر عمل کرده است.
تولیت مسجد مقدس جمکران بیان کرد: قدرت رسانهها در جهان امروز بر اساس میزان اثرگذاری آنها سنجیده میشود و هر رسانهای که بتواند افکار عمومی بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد، در واقع میداندار اصلی عرصه روایتگری خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه رسانهای کشورها و جریانها تصریح کرد: در فضای رسانهای باید مشخص شود هر مجموعه چه میزان در افکار عمومی اثرگذار است و فاصله آن با رسانههای رقیب تا چه اندازه است، چرا که بدون شناخت دقیق از این جایگاه، امکان برنامهریزی و پیشرفت وجود نخواهد داشت.
اجاقنژاد ادامه داد: فعالیت رسانهای تنها محدود به حوزه سیاسی نیست و همه عرصهها از مسائل فرهنگی و دینی گرفته تا اقتصاد، ورزش و سبک زندگی نیازمند روایتگری صحیح و اثرگذار هستند.
وی با اشاره به حادثه عاشورا گفت: واقعه کربلا یکی از بزرگترین نمونههای رسانه و روایتگری در تاریخ اسلام است و امام حسین (ع) در روز عاشورا با خطبهها و سخنان روشنگرانه خود، حقیقت را برای همه آشکار کرد.
تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: امام حسین (ع) به گونهای سخن گفتند که در سپاه مقابل کسی باقی نماند که حقیقت را نشناسد و نداند فرزند پیامبر (ص) در برابر آنان قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: هنر رسانهای نهضت عاشورا در این بود که توانست انسانهای بسیاری را از جبهه باطل جدا و به مسیر حق هدایت کند و همین روایتگری موجب شد پیام کربلا تا امروز زنده و ماندگار بماند.
اجاقنژاد با بیان اینکه انتقال درست حوادث تاریخی وظیفه مهم فعالان رسانهای است، اظهار کرد: بسیاری از وقایع مهم دفاع مقدس و رخدادهای تاریخی کشور آنگونه که باید برای نسل جدید روایت نشده و لازم است دستگاههای فرهنگی و رسانهای در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند.
وی با اشاره به مشاهدات خود از برخی مناطق جنگی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس شهرهایی وجود داشت که بهطور کامل ویران شده بودند، اما امروز بسیاری از مردم تصویری روشن از آن شرایط ندارند و این ضعف در روایت و مستندسازی حوادث تاریخی است.
تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: در برخی کشورها، روایت تصویری از دوران جنگ، تخریب و بازسازی شهرها به شکلی حرفهای انجام شده و همین مسئله در شکلدهی افکار عمومی و تقویت هویت ملی آنها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در حوادث اخیر نیز صحنههای کمنظیری از ایثار، مقاومت و صبر خانوادههای شهدا شکل گرفته که ثبت و روایت این رخدادها وظیفه مهم رسانهها و فعالان فرهنگی است.
اجاقنژاد با اشاره به دیدار خود با خانوادهای که چند تن از اعضای آن به شهادت رسیده بودند، گفت: روحیه، صبر و نوع نگاه این خانواده به حادثه شهادت، فراتر از توصیفهای معمول بود و چنین صحنههایی باید بهدرستی برای جامعه روایت شود.
وی تصریح کرد: روایتگری صحیح میتواند انسان را متحول کند و مخاطب را از حالت انفعال خارج سازد و این همان نقطهای است که رسانه حقیقی شکل میگیرد.
تولیت مسجد مقدس جمکران در بخش دیگری از سخنان خود به نقل خاطرهای معنوی درباره مسجد مقدس جمکران پرداخت و اظهار کرد: سالها قبل فردی که از نعمت فرزند محروم بود، با نذر خدمترسانی به زائران مسجد مقدس جمکران مسیر متفاوتی را در زندگی خود تجربه کرد.
وی افزود: این فرد پس از مدتی در مسیر مسجد مقدس جمکران با سیدی نورانی مواجه میشود که بشارت فرزنددار شدن را به او میدهد و حتی نام فرزندان آیندهاش را نیز بیان میکند.
اجاقنژاد ادامه داد: پس از این دیدار، نشانههایی برای آن فرد آشکار میشود و در نهایت آنچه وعده داده شده بود، تحقق پیدا میکند و سکهای که از آن سید دریافت کرده بود، سالها به عنوان یادگاری در خانواده نگهداری میشود.
وی خاطرنشان کرد: این سکه بعدها به مسجد مقدس جمکران سپرده شد و هماکنون نیز به عنوان یکی از یادگارهای معنوی در این مسجد نگهداری میشود.
تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت جهاد تبیین و روایتگری در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رسانههایی هستیم که بتوانند حقایق را با بیانی اثرگذار، عمیق و تحولآفرین به نسل جوان منتقل کنند.
قم - تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: رسانه زمانی معنا پیدا میکند که بتواند مخاطب را به حرکت وادارد و حادثه کربلا نیز یکی از برجستهترین نمونههای جریانسازی رسانهای در تاریخ اسلام است.
به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاقنژاد در جمع فعالان رسانهای و فرهنگی با تبیین جایگاه روایتگری در عرصه رسانه اظهار کرد: صرف انتقال خبر به معنای فعالیت رسانهای نیست، بلکه زمانی میتوان از رسانه سخن گفت که روایت ارائهشده بتواند در مخاطب ایجاد حرکت، انگیزه و کنش کند.
نظر شما