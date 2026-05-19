۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

نیکزاد: شهید رئیسی همه توان خود را برای خدمت به کشور صرف می‌کرد

نایب رئیس مجلس گفت: شهید رئیسی همه توان خود را برای خدمت به کشور و رفاه و آسایش برای مردم بزرگ ایران صرف می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در کنگره یادبود شهید رئیسی در جمع خبرنگاران و در رابطه با شخصیت رئیس جمهور شهید، خ اظهار کرد: شهید رئیسی همه توان را برای خدمت به کشور در مقابل دشمنان و رفاه و آسایش برای مردم بزرگ ایران صرف می‌کرد.

وی افزود : رهبر شهیدمان در خصوص شهید رئیسی، فرمودند که به آقای رئیسی ظلم شد.

نایب رئیس مجلس متذکر شد: شهید رئیسی، به عنوان یک حکمرانی در کشورش خدمت کرد و با همه توان مراقبت کرد، در ذهن افراد آنچه از جهت حکمران اسلامی نقش ماندنی بماند.

رامین عبداله شاهی

