به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در کنگره یادبود شهید رئیسی در جمع خبرنگاران و در رابطه با شخصیت رئیس جمهور شهید، خ اظهار کرد: شهید رئیسی همه توان را برای خدمت به کشور در مقابل دشمنان و رفاه و آسایش برای مردم بزرگ ایران صرف می‌کرد.



وی افزود : رهبر شهیدمان در خصوص شهید رئیسی، فرمودند که به آقای رئیسی ظلم شد.



نایب رئیس مجلس متذکر شد: شهید رئیسی، به عنوان یک حکمرانی در کشورش خدمت کرد و با همه توان مراقبت کرد، در ذهن افراد آنچه از جهت حکمران اسلامی نقش ماندنی بماند.