به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی از دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار که متهم به نزاع، درگیری، قتل و همچنین تهیه و توزیع مواد مخدر بود، خبر داد.

سرهنگ نورانی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی در راستای مقابله جدی با اراذل و اوباش، با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی یکی از متهمان با سابقه در زمینه نزاع، درگیری و قتل و همچنین تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، مأموران در یک عملیات ضربتی با ورود به مخفیگاه متهم، قصد دستگیری وی را داشتند که این فرد به همراه یکی از همدستانش اقدام به فرار از صحنه کرد. با واکنش به موقع مأموران و استفاده از قانون به کارگیری سلاح، متهم اصلی زمین گیر و همدستش نیز دستگیر شد.

سرهنگ نورانی اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲ کیلوگرم مواد مخدر روانگردان کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.