وزرای بهداشت ایران و لبنان در ژنو دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در این دیدار با ابراز تأسف نسبت به تلفات تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان در جریان جنگ اخیر، با اعلام همدردی و همراهی با مردم لبنان بر حمایت از آنان در عرصه سلامت مانند آنچه در جریان حملات تروریستی پیجر و بی‌سیم در سال گذشته انجام شد، تأکید کرد.

وزیر بهداشت کشورمان در باره تبعات انسانی و خدمات رسانی کادر سلامت در جنگ تحمیلی سوم در ایران نیز توضیحاتی بیان کرد.

رکان ناصر الدین، وزیر بهداشت عمومی لبنان نیز در این دیدار در باره حملات شدید رژیم صهیونیستی به این کشور به رغم مذاکرات آتش بس توضیحاتی ارائه کرد.

وی از مجروحیت ۳ هزار نفر، شهادت ۱۱۶ پرسنل اورژانس و تخریب ۱۴۰ آمبولانس در حملات اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی به این کشورخبر داد و گفت: این میزان خسارات نسبت به جمعیت کشور، بسیار وسیع است.

ناصرالدین همچنین از وزیر بهداشت کشورمان خواست که در انعکاس صدای مردم لبنان و تبعات انسانی جنگ طولانی علیه این کشور مساعدت کند.

در پایان این دیدار دو طرف با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی، بر همبستگی کشورها در مقابل تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی و برقراری صلح و آرامش در منطقه تأکید کردند.