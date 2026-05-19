نجات جان نوجوان ۱۴ ساله با راهنمایی تلفنی اورژانس همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس۱۱۵ استان همدان اعلام کرد: در پی تماس اضطراری با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ همدان مبنی بر افت ناگهانی هوشیاری یک نوجوان ۱۴ ساله، بلافاصله کارشناسان واحد ارتباطات و کنترل عملیات، ضمن اعزام نزدیک‌ترین تیم درمانی به محل حادثه، فرآیند راهنمایی تلفنی برای انجام اقدامات حیاتی را آغاز کردند.

بنا بر این گزارش، با توجه به حساسیت وضعیت بیمار، کارشناسان اورژانس تا پیش از رسیدن آمبولانس بر بالین نوجوان، همراهان وی را برای اجرای صحیح عملیات احیای قلبی‌ریوی (CPR) راهنمایی کردند که این اقدام به‌موقع، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حیات بیمار داشت.

پس از حضور تیم عملیاتی اورژانس پایگاه فرهنگیان در محل، پروتکل‌های پیشرفته احیای قلبی‌ریوی به صورت تخصصی ادامه یافت و با تلاش پرسنل این مرکز، خوشبختانه نبض و تنفس بیمار بازگشت.

این نوجوان پس از تثبیت وضعیت حیاتی، برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شد. طبق اعلام کادر درمانی بیمارستان، وضعیت عمومی وی رو به بهبود است و سیر درمان برای ترخیص وی در حال انجام است.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان در پایان از اهمیت «آموزش همگانی احیای قلبی‌ریوی» تأکید کرد و یادآور شد که اجرای صحیح توصیه‌های تلفنی کارشناسان اورژانس توسط اطرافیان بیمار در لحظات طلایی وقوع حادثه، می‌تواند از حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری کند.