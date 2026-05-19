۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

کشت نخود در ۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ویژه میانه

میانه- معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میانه از کشت ۳۵۰۰ هکتار نخود در اراضی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شکوری روز سه شنبه در تشریح وضعیت کشت حبوبات در شهرستان میانه اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به زیر کشت نخود رفته است که از این میزان، ۶۵۰ هکتار در بخش کاغذکنان قرار دارد که به عنوان یکی از مناطق مستعد برای تولید این محصول شناخته می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت جهاد کشاورزی میانه در ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی، افزود: در سال جاری ۵۰ هکتار از این سطح به روش «کشت مستقیم» انجام شده که گامی مهم در مسیر توسعه کشاورزی حفاظتی است.

به گفته وی، این روش علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، موجب حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش و پایداری تولید در اراضی دیم می‌شود.

شکوری در ادامه به نظارت فنی کارشناسان این مدیریت بر مراحل کاشت تا برداشت اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، عملیات کشت مستقیم در مزرعه‌ای در روستای «قره‌بلاغ» تحت نظارت کارشناسان انجام شد. در این مزرعه ۵ هکتاری، نخود رقم محلی با تراکم ۵۵ کیلوگرم در هکتار کاشته شده و جهت تقویت رشد گیاه، ۲۵ کیلوگرم کود ازته و ۵۰ کیلوگرم کود فسفاته در هر هکتار مصرف شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه در پایان خاطرنشان کرد: در روستای قره‌بلاغ در مجموع ۲۰ هکتار نخود کشت شده است و کارشناسان این مدیریت برای انتقال یافته‌های فنی و افزایش بهره‌وری تولید، نظارت مستمری بر تمامی مراحل زراعی این محصول دارند.

کد مطلب 6835168

