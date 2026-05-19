به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم از پیش‌بینی تولید حدود ۳۰۰ هزار تُن گندم در سال زراعی جاری خبر داد و اظهار کرد: علی رغم کمبود منابع آبی وضعیت فعلی مزارع استان رضایت‌بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار کرد: پارسال حدود ۲۶۰ هزار تُن گندم در استان خریداری شد.

وی با بیان اینکه امسال به دلیل اجرای الگوی کشت و محدودیت‌های تأمین آب در کانال‌ها، سطح زیر کشت گندم آبی کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و بیش از ۱۲۰ هزار هکتار گندم دیم در استان کشت شده که مجموع سطح کشت محصولات پاییزه گندم را به حدود ۱۶۲ و ۵۰۰هزار هکتار رسانده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به ۳۰۰ هزار تُن گندم آبی و دیم در استان تولید شود که با کسر میزان مصرفی کشاورزان برای بذر سال آینده و مصارف مزرعه، حدود ۲۵۰ هزار تُن آن قابل عرضه خواهد بود.

حریری‌مقدم درباره شرایط بارندگی و تأثیر آن بر تولید نیز گفت: تاکنون بر اساس اعلام رسمی سازمان هواشناسی، حدود ۲۰۰ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که نقش مهمی در بهبود وضعیت مزارع داشته است.

وی افزود: مهم‌ترین مرحله رشد گندم، به‌ویژه در اراضی دیم، مرحله فیزیولوژیک تشکیل و پر شدن دانه است که تأثیر مستقیمی بر افزایش عملکرد دارد. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت مزارع از نظر فیزیولوژیکی و زمان‌بندی کشت مطلوب ارزیابی می‌شود و مزارع آبی نیز از بارش‌های اخیر بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ابراز امیدواری کرد: با تداوم بارش‌ها در مراحل حساس رشد، شاهد افزایش کمی و کیفی تولید گندم در استان باشیم.