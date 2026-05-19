سالانه ۱۴ هزار تن محصولات زراعی و باغی در ایلام تولید می شود

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امنیت غذایی، محور اصلی و اولویت راهبردی برنامه‌های این مدیریت است، از اتخاذ سیاست‌های جدید برای افزایش تولید، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری در واحد سطح خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام با تأکید بر اهمیت شفافیت در اطلاع‌رسانی اقدامات دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: مردم به عنوان ذینفعان اصلی، حق دارند در جریان کامل خدمات وفعالیت‌های بخش کشاورزی قرار گیرند.

طاهری در تشریح وضعیت اراضی کشاورزی این شهرستان گفت: مجموع اراضی شهرستان ایلام بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار است که بخش عمده آن را اراضی دیم و حدود ۱۰۵۰ هکتار را اراضی آبی (عمدتاً باغات) تشکیل می‌دهد.

وی میزان تولید سالانه محصولات زراعی و باغی این شهرستان را ۱۴ هزار تن عنوان کرد که ارزشی معادل ۴۴۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: گندم، جو و حبوبات از محصولات راهبردی این منطقه هستند و در همین راستا، توسعه کشت حبوبات به‌ویژه در بخش سیوان در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به لزوم ارتقای دانش فنی بهره‌برداران، از برگزاری سالانه ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ نفر-روز دوره‌های آموزشی و ترویجی خبر داد و افزود: هدف از این برنامه‌ها، افزایش بهره‌وری و آشنایی کشاورزان با شیوه‌های نوین تولید است.

وی توسعه مکانیزاسیون را یکی از ارکان تحول در کشاورزی منطقه خواند و تصریح کرد: با هدف افزایش کارایی، ناوگان مکانیزاسیون شهرستان طی سال‌های اخیر با اضافه شدن ۱۳ دستگاه تراکتور و ۵ دستگاه کمباین تقویت شده و استفاده از ادوات نوین در دستور کار است.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی، برنامه‌های آتی جهاد کشاورزی شهرستان ایلام بر سه محور کلیدی شامل «توسعه باغات دیم»، «اصلاح الگوی کشت» و «استفاده بهینه از منابع آب» استوار است تا ضمن حفظ پایداری تولید، بهره‌وری از منابع پایه به حداکثر برسد.