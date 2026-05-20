آذربایجان شرقی دومین تولیدکننده عسل کشور شد  

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امیرابراهیمی، همزمان با روز جهانی زنبورعسل در جمع خبرنگاران گفت: براساس نتایج سرشماری پاییز ۱۴۰۴، میزان تولید عسل در استان طی سال گذشته به ۱۵ هزار و ۷۸۶ تن رسیده و آذربایجان شرقی در جایگاه دوم تولید این محصول در کشور قرار دارد.
وی افزود: آذربایجان شرقی با ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد واحدهای فعال زنبورداری به خود اختصاص داده است. در این استان بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار کلنی شناسایی شده که از این میان، ۹۳۸ هزار کلنی مدرن و ۱۵۰ هزار کلنی سنتی هستند.
امیرابراهیمی با اشاره به توسعه تولیدات غیرعسلی گفت: زنبورداران استان طی سال گذشته علاوه بر عسل، ۳۰۹ کیلوگرم ژل رویال، ۴۷ تن گرده گل، ۱۶.۳ تن برهموم، ۱۸۶ تن موم و بیش از یک کیلو زهر زنبور تولید کردهاند.
به گفته وی، آذربایجان شرقی در تولید زهر زنبورعسل نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد که این امر زمینهساز رشد صنایع وابسته و افزایش صادرات خواهد بود.
وی درباره پراکندگی تولید در شهرستانها گفت: مراغه، سراب و ورزقان بیشترین میزان تولید عسل را به خود اختصاص دادهاند و شهرستانهای میانه، ورزقان و سراب نیز از نظر تعداد زنبورستان در رتبههای اول قرار دارند.
مدیر امور طیور و زنبورعسل استان، اصلاح نژاد و استفاده از ملکههای پربازده را از مهمترین عوامل رشد تولید عنوان کرد و افزود: توسعه کلنیهای مدرن چندطبقه و استفاده از ملکههای هیبریدی موجب شده است در شرایط مطلوب، برخی کلنیها تا ۷۰ کیلوگرم عسل نیز تولید کنند.
به گفته وی، آینده زنبورداری استان به سمت اقتصاد دانشبنیان و چندمحصولی در حال حرکت است؛ اقتصادی که مجموعهای از تولیدات شامل عسل، ژل رویال، گرده گل، برهموم، موم و زهر زنبور را دربر میگیرد و میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد بهرهبرداران داشته باشد.
امیرابراهیمی همچنین با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در زنجیره پساتولید گفت: این استان در زمینه بستهبندی و فرآوری عسل رتبه نخست کشور را دارد و این ظرفیت میتواند به توسعه برندهای معتبر و افزایش سهم استان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.
وی در ادامه با اشاره به ویژگیهای نژاد زنبورعسل ایرانی گفت: این نژاد که موطن اصلی آن ایران است، با ظاهری تیره در حلقههای ابتدایی شکم شناخته میشود. هرچند نیشزنی آن نسبتاً بیشتر است، اما در مصرف غذایی زمستانه کممصرف بوده و در مناطق سردسیر نیز مقاومت بالایی دارد. این نژاد رشد جمعیتی مناسبی در اوایل بهار داشته و تمایل بیشتری به بچهدهی دارد.
مدیر امور طیور و زنبورعسل استان در پایان بر ضرورت استمرار آموزشهای تخصصی، نوسازی کندوها، حمایت از اصلاح نژاد، توسعه صنایع فرآوری و تقویت بازاررسانی محصولات تأکید کرد و گفت: این اقدامات میتواند جایگاه آذربایجان شرقی را در صنعت زنبورداری کشور بیش از پیش ارتقا دهد.
