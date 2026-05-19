صنعت نفت در نگاه شهید رئیسی؛ پیشران اقتصاد ملی با تمرکز بر توسعه

یادداشت مهمان- محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم؛ سالگرد عروج ملکوتی شهید جمهور، حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وفادارش، فرصتی است برای بازخوانی سیره مدیریتی و منش اخلاقی مردی که عمر خویش را وقف خدمت صادقانه به مردم و اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران کرد. شهید رئیسی از جمله شخصیت‌هایی بود که اخلاص، تواضع، مردم‌داری و روحیه خستگی‌ناپذیر در خدمت را در رفتار و تصمیم‌های خود به‌خوبی متجلی ساخته بود. او مدیری میدانی، عدالت‌محور و دغدغه‌مند نسبت به مسائل معیشتی و پیشرفت کشور بود و باور داشت که حل مسائل بزرگ کشور تنها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اعتماد به نخبگان و روحیه جهادی ممکن خواهد بود. سلوک اخلاقی، صداقت در گفتار و عزم راسخ در عمل، از او چهره‌ای ماندگار در تاریخ خدمتگزاری این سرزمین ساخته است.



جلوه‌های حکمرانی کارآمد در دوره خدمت

دوران مسئولیت شهید رئیسی را می‌توان دوره‌ای از تلاش هماهنگ ارکان مختلف کشور برای تحقق حکمرانی کارآمد و پیشبرد اهداف کلان ملی دانست. در این دوره، با هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌های اجرایی، بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی، عمرانی و اجتماعی مسیر رو به رشدی را تجربه کردند. تقویت دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات منطقه‌ای، توجه به عدالت در توزیع منابع، حمایت از تولید داخلی و حرکت در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی، از جمله رویکردهایی بود که زمینه ارتقای ظرفیت‌های ملی و افزایش امید به آینده را فراهم ساخت. این نگاه مبتنی بر کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و حضور فعال مدیران در میدان عمل، الگوی مهمی از حکمرانی متعهد و خدمت‌محور را به نمایش گذاشت.



توجه ویژه به صنعت نفت و راهبرد افزایش تولید

در میان حوزه‌های راهبردی کشور، صنعت نفت همواره از جایگاه ویژه‌ای در نگاه و برنامه‌های شهید رئیسی برخوردار بود. ایشان با درک عمیق از اهمیت این صنعت به عنوان پیشران اقتصاد ملی، حمایت جدی از افزایش ظرفیت تولید، توسعه میادین نفت و گاز و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت دنبال می‌کرد. اهتمام ایشان به حکمرانی کارآمد در صنعت نفت، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت شرکت‌های داخلی و بهره‌گیری از توان متخصصان ایرانی، زمینه‌ساز حرکت‌های مؤثر در جهت افزایش تولید و توسعه پایدار این صنعت شد. رویکرد راهبردی شهید رئیسی در حمایت از پروژه‌های کلان نفت و گاز و تأکید بر استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت ایشان به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و صیانت از منافع ملی بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:



۱- افزایش بیش از ۱.۴ میلیون بشکه ای تولید نفت و رسیدن به تولید بیش از ۳.۶ میلیون بشکه در روز.

۲- افزایش ۳.۵ برابری صادرات نفت تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز.

۳- افزایش ۳.۵ برابری درآمد صادرات نفت.

۴- انعقاد قرارداد های سرمایه گذاری بمیزان ۲۲.۵ میلیارد دلار در طی ۲.۵ سال.

۵- انعقاد قرارداد های جدید میادین مشترک به میزان ۱۷.۵ میلیارد دلار.

۶- توسعه و تولید فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی پس از ۲۰ سال.

۷- تکمیل و بهره برداری فاز ۱۴ پارس جنوبی و احداث خط لوله فاز ۱۶.

۸- انعقاد قراردادهای فشار افزایی پارس جنوبی.

۹- جمع آوری ده برابری گاز های مشعل در مقایسه با شروع بکار دولت سیزدهم از ۳۵ میلیون فوت مکعب به ۳۵۰ میلیون فوت مکعب.

۱۰- رتبه اول در ساخت بار اول در سه سال پیاپی.

۱۱- انعقاد قراردادهای چاه‌های کم بازده برای اولین بار با شرکت های دانش بنیان.

۱۲- افزایش کلیه قرارداد های پژوهشی بالغ بر ۲۰ همت.

۱۳- تخصیص و تصویب ۴۳ همت برای مسئولیت های اجتماعی که حدود ۱۷ همت آن برای استان خوزستان بوده است.

۱۴- ترمیم و تولیدی کردن سکوی فاز ۱۳ آلفا که از سال ۹۴ متوقف شده بود.

۱۵- برنامه ریزی جدی و در حال اجرا رساندن تولید از ۳۶۰۰ ه ب ر به ۴۰۰۰ ه ب ر تا پایان سال ۱۴۰۳.

۱۶- تخصیص حدود ۸۰۰ میلیون دلار به ملی حفاری جهت خرید دکل و تجهیزات و بازسازی دکل ها.

۱۷- خارج کردن ملی حفاری از فهرست واگذاری پس از ۲۰ سال.

۱۸- اخذ مجوز استفاده از آیین نامه معاملات شرکت نفت جهت انجام انواع معاملات پس از ۲۰ سال.

۱۹- بررسی تبدیل وضعیت حدود ۱۵۰۰۰ نفر از نیروهای مشمول قانون ایثارگری قرارداد مدت موقت/ پیمانکاری در چارچوب اسناد بالادستی کشور.

۲۰- انجام عملیات حفاری ۱۴ حلقه چاه در میدان گازی کیش با هدف تکمیل چاه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این میدان مهم گازی.

۲۱ـ آغاز و اتمام حفاری نخستین حلقه چاه گازی در میدان مشترک بلال در خلیج فارس، به‌عنوان گامی مؤثر در بهره‌برداری از میادین مشترک.

۲۲- انعقاد قرارداد و آغاز عملیات حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در میدان مشترک پارس جنوبی به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو با هدف افزایش تولید گاز و صیانت از ذخایر ملی.

۲۳ـ انعقاد قرارداد حفاری و اکتشاف در بلوک دریایی رودسر در دریای خزر و ابلاغ رسمی آغاز به‌کار پیمانکار در دولت سیزدهم.

۲۴- انعقاد قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان (شمالی و جنوبی) با مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار، با هدف دستیابی به ظرفیت تولید روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام.

۲۵- تخصیص منابع مالی گسترده در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌منظور محرومیت‌زدایی، به‌ویژه در زمینه‌های درمان، بهداشت، عمران، مسکن اقشار محروم، آموزش، فرهنگ و اشتغال در مناطق کمتر برخوردار.



بی‌تردید یاد و نام این شهید بزرگوار و همراهان گرانقدرش در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند و راه خدمت صادقانه و مجاهدانه آنان، چراغ راهی برای مدیران و خدمتگزاران این سرزمین خواهد بود.