به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در همایش روز ملی و جهانی مرتع، مرتعداری و عشایر در شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: سال ۲۰۲۶ توسط مجمع سازمان ملل بهعنوان سال جهانی مرتع و مرتعداری و عشایر انتخاب شده است.
وی گفت: منابع طبیعی شهرستان الیگودرز از نظر جنگل و مرتع رتبه اول را دارا است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، افزود: ما در استان ۷۷ هزار هکتار ذخیرهگاه جنگلی داریم که ۵۰ هزار هکتار آن در شهرستان الیگودرز واقع است.
نجفی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و امکانات حفاظتی مشکلات عدیدهای را در راستای حفاظت از این منابع خدادادی ایجاد کرده است، لذا در راستای حفاظت از این انفال در چند روز گذشته پاسگاه حفاظتی «شولآباد» افتتاح و در آینده بسیار نزدیک پاسگاه حفاظتی «ذلقی» افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با قدردانی از همکاری انجمنهای صنفی مرتعداران و تشکلهای مردمی، گفت: بدون مشارکت جوامع محلی، حفاظت از مراتع امکانپذیر نیست. انجمن صنفی مرتعداران شهرستان الیگودرز نمونهای موفق از مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی است.
