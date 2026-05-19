به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در بازدید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مدافع سلامت، اظهار کرد: سلامت زیربنای توسعه پایدار جامعه است و تلاش در مسیر صیانت از جان انسان‌ها جهادی بزرگ و ماندگار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شعار هفته سلامت سال ۱۴۰۵ با عنوان «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» افزود: بی‌تردید ارتقای سلامت جسمی روانی اجتماعی و معنوی جامعه، تنها با همدلی هم‌افزایی نهادهای اجتماعی و مشارکت آگاهانه آحاد مردم تحقق خواهد یافت.

فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: شهرستان بوشهر نیازمند توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند در این عرصه برای تحقق توسعه همه‌جانبه و پایدار است.

فرماندار بوشهر، ضمن بازدید از این مرکز از نزدیک در جریان کیفیت و نحوه ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.



در پایان این بازدید، فرماندار بوشهر با اهدای گل از زحمات بی‌دریغ و مجاهدت‌های شبانه‌روزی تلاشگران حوزه سلامت شهرستان صمیمانه تجلیل و قدردانی کرد.

همچنین در حاشیه این بازدید، جمعی از پرستاران و اعضای کادر مرکز بهداشت شهرستان مطالبات و دغدغه‌های خود را با فرماندار بوشهر در میان گذاشتند.