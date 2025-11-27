فرماندار بوشهر: دولت برای رفع موانع عمرانی بوشهر مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از چهار پروژه عمرانی صنعتی آموزشی و ورزشی در شهرستان بوشهر و با تأکید بر اهمیت پیگیری مستمر پروژههای اولویتدار اظهار کرد: حضور میدانی معاون اول رئیسجمهور در شهرستان بوشهر نشانه اهتمام جدی دولت وفاقملی در تسریع روند اجرای پروژههای نیمهتمام و رفع موانع توسعه زیرساختهای شهرستان است.
فرماندار بوشهر افزود: دولت چهاردهم با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها روند پیشرفت این طرحها را از طریق هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی دنبال میکند.
وی ضمن تأکید بر اهمیت توسعه صنعتی بوشهر و نقش پروژههای تولیدی در اشتغالزایی افزود: تکمیل طرح بزرگ تولید MDF بهعنوان یکی از پروژههای صنعتی محوری استان بوشهر نقش تعیینکنندهای در توسعه زنجیره تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات دارد و حمایت از تسریع مراحل اجرایی آن از اولویتهای اصلی شهرستان بوشهر است.
فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات درمانی و سلامت عمومی مردم تصریح کرد: روند تجهیز و تکمیل بیمارستانهای فاطمهالزهرا (س) و مادر و کودک، از مطالبات اساسی مردم بوشهر است و دولت با تخصیص اعتبارات لازم تکمیل این مراکز درمانی را با جدیت دنبال میکند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه عدالت فضایی و ارتقای نشاط اجتماعی، بیان داشت: ایجاد و تکمیل پروژههای ورزشی در محلات شهری نقش مهمی در توسعه عدالت فضایی و ارتقای نشاط اجتماعی دارد و این پروژه در اولویت برنامههای شهرستان قرار گرفته است.
فرماندار بوشهر در خصوص تقویت زیرساختهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی افزود: «تکمیل آموزشگاه ۱۸ کلاسه متوسطه گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در مرکز استان است و پس از بهرهبرداری بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان برطرف خواهد شد.
وی گفت: معاون اجرایی رئیسجمهور در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها بر لزوم تسریع تخصیص اعتبارات، بهرهبرداری بهموقع پروژهها و رفع موانع اجرایی با همکاری دستگاههای مسئول تأکید کرد.
