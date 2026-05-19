۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۹

عراقچی:

بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرد.

وی افزود: اکنون به‌طور رسمی تأیید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-35 را سرنگون کردند.

عراقچی تاکید کرد: با درس‌هایی که آموخته‌ایم و دانشی که به دست آورده‌ایم، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

    • شهرام IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      هر چی شگفتانه دارین بزنین رو سر برخی حکام عرب که این جنگ جنگه اخره

