به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ماهها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی دهها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار اذعان کرد.
وی افزود: اکنون بهطور رسمی تأیید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیرویی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پرآوازه F-35 را سرنگون کردند.
عراقچی تاکید کرد: با درسهایی که آموختهایم و دانشی که به دست آوردهایم، مطمئن باشید بازگشت به میدان جنگ با شگفتیهای بسیار بیشتری همراه خواهد بود.
