  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۴۱

وزیر آموزش و پرورش:

دانشگاه فرهنگیان باید محور جهاد تبیین برای نسل جوان باشد

دانشگاه فرهنگیان باید محور جهاد تبیین برای نسل جوان باشد

علیرضا کاظمی با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در عرصه جهاد تبیین گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باید به تولیدکنندگان و منتشرکنندگان محتوای مؤثر برای نسل جوان و نوجوان تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش شامگاه سه شنبه با حضور در موکب دانشگاه فرهنگیان در میدان فلسطین با اشاره به تشکیل قرارگاه جهاد تبیین دانشگاه فرهنگیان استان تهران از نخستین روزهای جنگ افزود: این قرارگاه با هدف انجام اقدامات روشنگرانه برای دانشجومعلمان و فعالان حاضر در میدان، فعالیت خود را به‌صورت مستمر ادامه داده است.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مجموعه دانشگاه فرهنگیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان، اظهار کرد: از ابتدای این تجاوز ناجوانمردانه دشمن، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حضور مؤثر و میدانی داشتند و برپایی موکب در میدان فلسطین، نماد حضور دانشگاه در میدان مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: این حضور میدانی در استان‌های مختلف و میدان‌های اصلی شهرها، پیام مهمی برای جامعه دارد؛ این‌که دانشگاه فرهنگیان در کنار مردم، همراه مردم و در میدان دفاع از انقلاب و نظام حضور دارد.

کاظمی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و شهید آیت‌الله رئیسی سال‌ها بر موضوع جهاد تبیین تأکید داشتند و امروز بیش از گذشته اهمیت این مسئله برای ما روشن شده است.

وی ادامه داد: دشمن از برخی غفلت‌ها و شکاف‌ها استفاده کرد و بر ذهن و باور جوانان و نوجوانان ما کار کرد؛ به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگری به جهاد تبیین نیازمندیم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تفاوت ذائقه نسل جدید، خاطرنشان کرد: دانشجویان خلاق، انقلابی، مؤمن و توانمند دانشگاه فرهنگیان باید در کنار اساتید برجسته، محتوای جذاب، کوتاه، اثرگذار و تاریخی تولید کنند تا هویت اصیل ایرانی ـ اسلامی و نگاه دینی، ملی و انقلابی به نسل جدید منتقل شود.

وی همچنین پیشنهاد داد که شبکه جهاد تبیین در تمامی کلاس‌های دانشگاه فرهنگیان شکل بگیرد و افزود: هر کلاس باید یک راهبر جهاد تبیین داشته باشد و هر دانشجو نیز به یک تولیدکننده محتوا و مروج پیام‌های انقلاب در فضای کشور تبدیل شود.

کاظمی در پایان با گرامیداشت یاد شهید جمهور و شهدای خدمت گفت: برگزاری این مراسم به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، اقدامی ارزشمند و در امتداد مسیر تبیین و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و خدمت است.

کد مطلب 6835338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها