دانشگاه فرهنگیان باید محور جهاد تبیین برای نسل جوان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش شامگاه سه شنبه با حضور در موکب دانشگاه فرهنگیان در میدان فلسطین با اشاره به تشکیل قرارگاه جهاد تبیین دانشگاه فرهنگیان استان تهران از نخستین روزهای جنگ افزود: این قرارگاه با هدف انجام اقدامات روشنگرانه برای دانشجومعلمان و فعالان حاضر در میدان، فعالیت خود را به‌صورت مستمر ادامه داده است.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از مجموعه دانشگاه فرهنگیان، اساتید، کارکنان و دانشجویان، اظهار کرد: از ابتدای این تجاوز ناجوانمردانه دشمن، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حضور مؤثر و میدانی داشتند و برپایی موکب در میدان فلسطین، نماد حضور دانشگاه در میدان مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: این حضور میدانی در استان‌های مختلف و میدان‌های اصلی شهرها، پیام مهمی برای جامعه دارد؛ این‌که دانشگاه فرهنگیان در کنار مردم، همراه مردم و در میدان دفاع از انقلاب و نظام حضور دارد.

کاظمی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و شهید آیت‌الله رئیسی سال‌ها بر موضوع جهاد تبیین تأکید داشتند و امروز بیش از گذشته اهمیت این مسئله برای ما روشن شده است.

وی ادامه داد: دشمن از برخی غفلت‌ها و شکاف‌ها استفاده کرد و بر ذهن و باور جوانان و نوجوانان ما کار کرد؛ به همین دلیل امروز بیش از هر زمان دیگری به جهاد تبیین نیازمندیم.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تفاوت ذائقه نسل جدید، خاطرنشان کرد: دانشجویان خلاق، انقلابی، مؤمن و توانمند دانشگاه فرهنگیان باید در کنار اساتید برجسته، محتوای جذاب، کوتاه، اثرگذار و تاریخی تولید کنند تا هویت اصیل ایرانی ـ اسلامی و نگاه دینی، ملی و انقلابی به نسل جدید منتقل شود.

وی همچنین پیشنهاد داد که شبکه جهاد تبیین در تمامی کلاس‌های دانشگاه فرهنگیان شکل بگیرد و افزود: هر کلاس باید یک راهبر جهاد تبیین داشته باشد و هر دانشجو نیز به یک تولیدکننده محتوا و مروج پیام‌های انقلاب در فضای کشور تبدیل شود.

کاظمی در پایان با گرامیداشت یاد شهید جمهور و شهدای خدمت گفت: برگزاری این مراسم به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، اقدامی ارزشمند و در امتداد مسیر تبیین و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و خدمت است.