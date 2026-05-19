ایران درباره سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی گفت: ایالات متحده، تنها کشوری در تاریخ است که از سلاحهای هستهای استفاده کرده و خود مسئول حملات علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی است، همچنان از طریق محاصرههای دریایی غیرقانونی و حمایت بیدریغ از جنایات و فجایع رژیم اسرائیل در سراسر منطقه، به نقض قوانین بینالمللی ادامه میدهد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: ایالات متحده آمریکا با انتشار دروغها، اتهامات نادرست و اطلاعات گمراهکننده علیه ایران و برنامه هستهای صلحآمیز آن و با استناد ریاکارانه به مفاهیم صلح و امنیت بینالمللی یا آزادی کشتیرانی بار دیگر از تریبون شورای امنیت سازمان ملل سوءاستفاده کرد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ادامه داد: در واقع، مجرم و سارق اکنون نقش دادستان و قاضی را بازی میکند و در تلاش برای تطهیر جنایات خود (سفیدشویی) است.
