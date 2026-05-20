به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجفزاده در این زمینه گافزود: این میزان آرد برای تامین نان، در اختیار نانواییهای فعال قرار گرفته تا روند تولید و توزیع نان بدون مشکل ادامه یابد.
وی ادامه داد: همچنین برخی واردکنندگان کالاهای اساسی در هفتههای اخیر از اظهار کالاهای خود برای ترخیص در گمرکات خودداری میکردند که با دستور دادستان مرکز استان، روند ترخیص تسریع شد و تنها در یک مورد، یکهزار تن برنج وارد بازار شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی، در هفته های پیشرو با همکاری دستگاههای مسئول از جمله صنعت، معدن و تجارت و گمرکات استان، تلاش میشود کالاها بر روی کامیون و بدون وقفه از گمرک ترخیص و به چرخه توزیع وارد شوند.
وی با اشاره به وجود حدود ۱۶۰ هزار واحد صنفی در استان اظهار کرد: بخش عمده اصناف با رعایت انصاف و وجدان کاری در حال تأمین نیازهای مردم هستند اما با معدود متخلفان نیز با همکاری دستگاههای نظارتی برخورد و جریمه قانونی انجام میشود.
نجف زاده با اشاره به برخی گلهمندیها از وضعیت بازار در استان، گفت: امروز در بازار درگیر در شرایط جنگ ترکیبی قرار داریم و دشمن که در جنگ نظامی مأیوس شده، به دنبال جنگ اقتصادی گسترده است.
وی افزود: مردم میدانند که جنگ سختی در حوزه اقتصادی وجود دارد و لازم است همه در این مسیر نقش و سهم خود را ایفا کنند.
