نجف زاده: ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان خبر داد و افزود: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاههای نظارتی استان به منظور تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در ۲ نوبت صبح و عصر انجان می شود.

وی گفت: در اصل وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی وارده از دستگاه های نظارتی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و غیره است اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای اساسی ضرورت نظارت بربازار کالاهای مذکور تعزیرات حکومتی استان احساس می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

نجف زاده گفت: از این تعداد پرونده هزار و ۷۸۴ فقره پرونده با محکومیت ۳۹۸ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، ۶۲۴ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۱۶ فقره پرونده با محکومیت چهار میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان می باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازاتهای غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.