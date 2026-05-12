۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

نجف زاده: ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

ارومیه- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل دو هزار و ۵۲۴ فقره پرونده تخلف صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در استان خبر داد و افزود: گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با دستگاههای نظارتی استان به منظور تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در ۲ نوبت صبح و عصر انجان می شود.

وی گفت: در اصل وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های تخلفات اقتصادی وارده از دستگاه های نظارتی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و غیره است اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای اساسی ضرورت نظارت بربازار کالاهای مذکور تعزیرات حکومتی استان احساس می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از ابتدای امسال شعب تعزیرات حکومتی استان به ۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

نجف زاده گفت: از این تعداد پرونده هزار و ۷۸۴ فقره پرونده با محکومیت ۳۹۸ میلیارد و ۸۰۸ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، ۶۲۴ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۱۱۶ فقره پرونده با محکومیت چهار میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان می باشد که در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازاتهای غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

