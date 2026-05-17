۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

تحرکات جدید نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

منابع سوری از تحرکات جدید نظامیان اسرائیلی در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، رسانه‌های سوری از تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر می‌دهند.

منابع سوری اعلام کردند که یک گشت نظامی اسرائیلی به جاده الصبح – مزرعه الفتیان در القنیطره وارد شده است.

این منابع بیان کردند که نظامیان اسرائیلی نگذاشتند دامداران سوری به زمین‌های خود دسترسی پیدا کنند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی با یورش به جنوب سوریه و تعرض به شهروندان آن به تجاوزات خود علیه این کشور و نقض توافقنامه ۱۹۷۴ ادامه می‌دهد.

این درحالی است که سوریه بارها خواستار خروج نظامیان اسرائیلی از خاک خود شده است.

