به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با عنوان «میناب ۱۶۸» در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان از امروز ۳۰ اردیبهشت آغاز و تا ۱۲ خرداد ادامه دارد.

این نمایشگاه با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی شده است. علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.

از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این نمایشگاه می‌توان به رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده، برگزاری نشست‌های تخصصی، دیدار با نویسندگان مطرح و حضور مجریان محبوب حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد.

در این دوره از نمایشگاه بیش از ۷۰ ناشر کودک و نوجوان حضور دارند و کودکان و نوجوانان با حضور در این نمایشگاه با دنیای قصه‌ها، رنگ‌ها و خیال‌پردازی‌های ناب آشنا می‌شوند.

در بخش دیگر این نمایشگاه مجموعه‌ای از فیلم‌ها و انیمیشن‌های اقتباسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش در می‌آید. این آثار با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با ادبیات و کتاب تولید شده‌اند.

البته در شرایط فعلی، این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای خانواده‌ها و کودکان است تا بتوانند به منابع و محصولات فرهنگی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

نحوه خرید مجازی از این نمایشگاه book.icfi.ir و https://alnk.ir/kanoon و digikanoon.ir و نحوه حضوری آن مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب است.