۲۵ درصد تخفیف و ارسال رایگان کتاب کودک در نمایشگاه مجازی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر دیبایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران امسال به دلیل مسائل موجود به صورت حضوری برگزار نشد و انتخاب هوشمندانهای که از زمان کرونا انجام شد، این بود که نمایشگاه به شکل مجازی برگزار شود و دسترسی کامل برای همه مردم ایران در تمام ساعات شبانهروز فراهم گردد.
وی افزود: هفتمین دوره نمایشگاه کتاب مجازی تهران با حضور ۲ هزار و ۲۹۶ ناشر داخلی و ۲۰ ناشر خارجی از ۲۶ اردیبهشت تا دوم خرداد ماه در حال برگزاری است.
وی بیان کرد: از جمله مزایای این نمایشگاه، اعمال ۲۵ درصد تخفیف بر روی کتابهاست که بخشی از آن از سوی ناشر و بخشی نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین میشود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه چاپ استان قم ادامه داد: همکاری شرکت پست نیز در این نمایشگاه وجود دارد و اگرچه هزینه تعرفه پستی برای ارسال کتاب اندک است، اما بخشی از این هزینه نیز به یاد شهدای میناب و همچنین برای کتابهای حوزه کودک و نوجوان از خرید ۲۰۰ هزار تومان به صورت رایگان انجام میشود و این خدماتی است که وزارت ارشاد به همین مناسبت ارائه میدهد.
این فعال نشر با اشاره به استقبال از نمایشگاه گفت: این نمایشگاه تا روز شنبه دوم خردادماه برپا خواهد بود وتا روز گذشته فروش ۱۹۰ هزار نسخه کتاب گزارش شده و همچنین ۴۳۴ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال عرضه شده که با استقبال خوبی روبهرو شده است.
دیبایی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خرید و ارسال کتابها خاطرنشان کرد: علاقهمندان و خانوادهها برای خرید کتاب میتوانند به سایت book.icfi.ir مراجعه کنند و این سایت فارسی بوده و کار با آن بسیار ساده است. کاربران میتوانند کتاب مورد نظر خود را همراه با ناشر، قیمت، تخفیف و پیشنمایش جستجو کنند و پس از ثبت سفارش، کتاب از طریق آدرس ثبتشده در سامانه، با بستهبندی مناسب توسط پست در منزل تحویل داده میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که در صورت خرید کتاب از چند ناشر مختلف، آیا کتابها به صورت جداگانه یا تجمیعی ارسال میشوند؟ توضیح داد: هر ناشر به صورت جداگانه کتاب خود را ارسال میکند و این فرایند به صورت شبکهای انجام میشود و تمرکز در یک نقطه صورت نمیگیرد و همچنین ناشران داخلی حتی در شهر خود مخاطب میتوانند کتاب را از طریق پیک دریافت کنند.
