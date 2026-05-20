به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جریان بازدید از ستاد برگزاری این رویداد در سخنانی با تشکر از زحمات بخش پشتیبانی و پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گفت: اینجا باید یادی کنیم از رهبر شهیدمان که کتابخوان و کتابدوست بودند و در ترویج فرهنگ کتاب نقش بسزایی داشتند. رهبری که رمان می‌خواندند و مردم را تشویق به کتاب خواندن می‌کردند جا دارد که از ایشان یاد کنیم.

وی افزود: ایرانیان تاب‌آوری فرهنگی را به لطف خرد و دانستن دارند. شعار «بخوانیم برای ایران» نیز بسیار معنادار است؛ باید بخوانیم تا بدانیم که ایران در طول تاریخ چه مسیری را طی کرده و چگونه می‌توان از آن حفاظت کرد.

مهاجرانی با اشاره به این امر که آمار فروش کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب امیدوارکننده است، بیان کرد: اگر در میانه مشکلات، همچنان فرهنگ را به رسمیت بشناسیم، مردم نیز از آن به خوبی استقبال می‌کنند. متاسفانه هزینه‌های نشر افزایش یافته و زمانی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند، این تخفیف ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند کمکی به چرخه صنعت نشر باشد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان ایشان، همچنین از زحمات همه دست‌اندرکاران نمایشگاه، تشکر می‌کنم. می‌دانم که توضیحات تلفنی برای شهروندان کار بسیار دشواری است و نیازمند صبوری زیاد است. به عنوان یک شهروند و سخنگوی دولت از تلاش‌های صورت گرفته برای فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی سپاسگزارم.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.