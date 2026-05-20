۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

ایرانیان تاب‌آوری فرهنگی را از خرد و دانستن دارند

فاطمه مهاجرانی گفت: ایرانیان تاب‌آوری فرهنگی را به لطف خرد و دانستن دارند. شعار «بخوانیم برای ایران» نیز بسیار معنادار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جریان بازدید از ستاد برگزاری این رویداد در سخنانی با تشکر از زحمات بخش پشتیبانی و پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گفت: اینجا باید یادی کنیم از رهبر شهیدمان که کتابخوان و کتابدوست بودند و در ترویج فرهنگ کتاب نقش بسزایی داشتند. رهبری که رمان می‌خواندند و مردم را تشویق به کتاب خواندن می‌کردند جا دارد که از ایشان یاد کنیم.

وی افزود: ایرانیان تاب‌آوری فرهنگی را به لطف خرد و دانستن دارند. شعار «بخوانیم برای ایران» نیز بسیار معنادار است؛ باید بخوانیم تا بدانیم که ایران در طول تاریخ چه مسیری را طی کرده و چگونه می‌توان از آن حفاظت کرد.

مهاجرانی با اشاره به این امر که آمار فروش کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب امیدوارکننده است، بیان کرد: اگر در میانه مشکلات، همچنان فرهنگ را به رسمیت بشناسیم، مردم نیز از آن به خوبی استقبال می‌کنند. متاسفانه هزینه‌های نشر افزایش یافته و زمانی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند، این تخفیف ها و نمایشگاه‌ها می‌تواند کمکی به چرخه صنعت نشر باشد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان ایشان، همچنین از زحمات همه دست‌اندرکاران نمایشگاه، تشکر می‌کنم. می‌دانم که توضیحات تلفنی برای شهروندان کار بسیار دشواری است و نیازمند صبوری زیاد است. به عنوان یک شهروند و سخنگوی دولت از تلاش‌های صورت گرفته برای فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی سپاسگزارم.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.

زهرا اسكندری

