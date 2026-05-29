به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان میناب ۱۶۸، شماری از آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توانستند توجه ویژه مخاطبان کودک، نوجوان و خانواده‌ها را به خود جلب کنند و در میان پرفروش‌ترین عنوان‌های این رویداد قرار گیرند.

در میان آثار پرفروش این نمایشگاه، کتاب‌های «در جستجوی خدا» اثر کلرژوبرت، «هدیه خاله نگین» از افسانه شعبان‌نژاد، «گلدان خالی» اثر دمی با ترجمه نورا حق‌پرست، «قصه کفاش و کیسه طلا» نوشته ژان دو لافونتن، ترجمه منصور فتحی، «بیا یاد بگیریم که نترسیم» اثر تووا ناوارا ترجمه عنایت‌الله‌ شهیدی، «شب‌های شیرین» به نویسندگی محمد میرکیانی و «خشم قلمبه» نوشته میری دلانسه ترجمه سیدمهدی شجاعی، با استقبال چشم‌گیر مخاطبان همراه شدند.

همچنین مجموعه داستان‌های کوتاه «آی قصه قصه قصه» که به کوشش زهره پریرخ، شراره وظیفه‌شناس و بهار طائرپور منتشر شده نیز از جمله آثار پرمخاطب این رویداد فرهنگی است که با اقبال خانواده‌ها و کودکان مواجه شد.

از دیگر کتاب‌های مورد توجه کانون در این نمایشگاه می‌توان به «قلب مترسک»، «دست کوچولو پا کوچولو»، «موش سر به هوا»، «اسمت چیه خرگوش»، «چی چی قاشق قیچی»، «سفر به دور دنیا»، «اون چیه اون کیه»، «خرس کوچولوی قطبی مرا به خانه ببر»، «فیل قرمز گم شده»، «مهمان‌های ناخوانده»، «ماهی رنگین‌کمان»، «تاپ تاپ تاپ»، «بابا برفی»، «خانه پر سر و صدا»، «بهترین نان برای مهربان‌ترین حیوان»، «تو لک‌لکی یا دارکوب» و «پسری که از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد» اشاره کرد.

این نمایشگاه تا ۱۲ خرداد، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.