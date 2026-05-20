به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیأتمدیره جامعه خیرین مدرسهساز کشور، یک بانوی خیر چینی به نام Mandy Xu با پیوستن به پویش «فرشتههای میناب»، مبلغ ۵ هزار دلار برای ساخت مدرسه در شهرستان میناب اهدا کرد.
متن پیام همدلی این بانوی خیر چینی:
من از سرزمینی آمدهام که هزاران کیلومتر از کشور شما دور است، اما قلبم به واسطه سالها دوستی و عشق به ایران، در کنار شما مانده است. شنیدن این فاجعهای که بر شما گذشته، مرا بیکلام کرده؛ تنها اشک در چشمانم مانده است. حتی نمیتوانم عمق اندوه و قلب شکستهتان را تصور کنم.
فقط میخواهم هر خانوادهای که فرزندی را از دست داده بداند:
فرزند شما، در قلب من نیز فرزندی عزیز است. این کمکهای کوچک، به یاد آن فرشتههای کوچکی تقدیم میشود که عاشق آواز خواندن، بازی و خندیدن بودند.
باشد که مدرسهای که در رویاهایشان بود، دوباره با عشق بر ویرانهها ساخته شود. و باشد که خندههایشان در نسیمی که ما را به سوی آینده میبرد، زنده بماند.
