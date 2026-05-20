  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۴

زن چینی در ایران مدرسه می‌سازد

زن چینی در ایران مدرسه می‌سازد

در جلسه هیأت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، یک بانوی خیر چینی به نام Mandy Xu با پیوستن به پویش «فرشته‌های میناب»، مبلغ ۵ هزار دلار برای ساخت مدرسه در شهرستان میناب اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیأت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، یک بانوی خیر چینی به نام Mandy Xu با پیوستن به پویش «فرشته‌های میناب»، مبلغ ۵ هزار دلار برای ساخت مدرسه در شهرستان میناب اهدا کرد.

متن پیام همدلی این بانوی خیر چینی:

من از سرزمینی آمده‌ام که هزاران کیلومتر از کشور شما دور است، اما قلبم به واسطه سال‌ها دوستی و عشق به ایران، در کنار شما مانده است. شنیدن این فاجعه‌ای که بر شما گذشته، مرا بی‌کلام کرده؛ تنها اشک در چشمانم مانده است. حتی نمی‌توانم عمق اندوه و قلب شکسته‌تان را تصور کنم.

فقط می‌خواهم هر خانواده‌ای که فرزندی را از دست داده بداند:

فرزند شما، در قلب من نیز فرزندی عزیز است. این کمک‌های کوچک، به یاد آن فرشته‌های کوچکی تقدیم می‌شود که عاشق آواز خواندن، بازی و خندیدن بودند.

باشد که مدرسه‌ای که در رویاهایشان بود، دوباره با عشق بر ویرانه‌ها ساخته شود. و باشد که خنده‌هایشان در نسیمی که ما را به سوی آینده می‌برد، زنده بماند.

زن چینی خیّر مدرسه‌ساز در ایران شد

کد مطلب 6835444
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها