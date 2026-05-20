بازخوانی اندیشه قرآنی «شهید جمهور»؛ نور قرآن در دلش روشن بود

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «مفاهیم وحدتبخش، انسانساز، جامعهساز و تمدنساز قرآن کریم هرگز نمیسوزد؛ این مفاهیم، ابدی است آتش توهین و تحریف به هیچ عنوان حریف حقیقت نخواهد شد.» این بخشی از سخنان قرآنیترین رئیس جمهوری اسلامی، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۴۰۲ است. حرفهایی برخاسته از ایمان و یقین، اندیشه و زیست قرآنی این شهید والامقام که از تریبون دنیا شنیده و برای همیشه ماندگار شد.
در دومین سالگرد شهادت مردی قرار داریم که شهادت او و همراهانش یادآور اتفاقات سه ماهه تابستان سال ۱۳۶۰ و شهادت شخصیتهای خدوم و خالص انقلاب نوپای اسلامی بود که این کاروان دستچین شده خدایی به شهادت رسیدند و یک ایران از برکت وجودشان محروم شد.
تأملی در شخصیت بینظیر سیدالشهدای خدمت، شهید جمهور، آیتالله سیدابراهیم رئیسی و سایر مسئولان همراهش این مهم را به ما یادآوری میکند که ادعای جبهه دشمن که میگویند جمهوری اسلامی مسئول خوب ندارد و مسئولان خوب فقط محدود به اوایل انقلاب بود، پوچ و باطل است و کشورمان از این مسئولان صادق و خدمتگزار و دلسوز، کم ندارد.
شهید رئیسی یک خادم القرآن و خادم الرضا (ع) بود که از پیوند محکم دو یادگار پیامبر اسلام (ص)، دو ثقل قرآن و عترت اطاعت میکرد و آموزههای نورانی کلام وحی و سیره اهل بیت (ع) در تمام ساحتهای زندگی فردی، اجتماعی و در تمامی مسئولیتهای فرهنگی و سیاسی شهید ساری و جاری بود.
دومین سالگرد شهادت این شخصیت برجسته و ماندگار انقلاب اسلامی فرصتی شد تا در گفتگو با چند چهره قرآنی استان چهارمحال و بختیاری، ویژگیهای قرآنی شهید آیتالله رئیسی را با هم مرور کنیم.
شهید جمهور مجهز به دانش و اندیشه قرآنی بود
حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله زمانی، کارشناس مسائل مذهبی در چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت دومین سالروز شهادت شهید جمهور و با اشاره به اینکه اندیشه و دغدغه این شهید والامقام در دفاع از ارزشهای قرآنی و شعائر الهی قابل توجه است، اظهار کرد: شهید رئیسی در دفاع از تفکر الهی و قرآنی اهتمام ویژه داشت و از جمله اینکه در برهههای مختلف مسئولیت و حتی پیش از حضور در آستان قدس رضوی، جلسات تفسیر هفتگی را در مشهد مقدس و تهران برپا میکرد و بعد از ورود به آستان قدس رضوی نیز این جلسات هفتگی فعال بود.
زمانی با ذکر اینکه شهید رئیسی در بهرهگیری و نشر معارف وحیانی و انطباق این معارف با مسائل روز و استفاده از راهکارهای این کتاب آسمانی برای حل مسائل مبتلابه جامعه همواره اهتمام داشت، ادامه داد: مجهز بودن به دانش و اندیشه قرآنی و یافتن راهکار حل مسئله با تأسی به مبانی قرآنی در تفکر این شهید جاری و ساری بود و بُرش قرآنی را در منظومه فکری او میتوان دنبال کرد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از خصوصیات بارز شهید رئیسی در قامت ریاست جمهوری اسلامی ملهم از آموزههای قرآن است، توضیح داد: وی حقیقتاً بازتعریفی دوباره از مسئول انقلاب اسلامی را به دست داد و الگویی عینی و عملی از مسئول تراز انقلاب ارائه کرد. دستگیری محرومان و رسیدگی به مشکلات عامه مردم، مبارزه با فساد، اهتمام به تحقق عدالت و دفاع از جبهه مقاومت از مهمترین ویژگیهای وی بود که ریشه قرآنی دارد و خدای سبحان در آیات کلام وحی دستوراتی ناظر به این موضوعات به مسلمانان میدهد.
این کارشناس مسائل دینی یادآور شد: مصداق بارز حمایت شهید جمهور از قرآن را در صحنه ماندگار و تاریخی بالا بردن کتاب آسمانی در سخنرانی بسیار نغز و عمیقش در سازمان ملل مشاهده کردیم که قرآن را بالا گرفت و این کتاب آسمانی را یک حقیقت محض و انسانساز برای تمام بشریت با هر دین و تفکر و در هر زمان و مکان معرفی کرد.
زمانی تأکید کرد: این حمایت شهید رئیسی از ساحت نورانی قرآن در عرصه بینالمللی با بیانی گویا و نافذ، حقیقتاً یک دفاع اثرگذار خاصه در برههای بود که این کتاب آسمانی آماج توهین وجسارت در برخی کشورهای اروپایی قرار داشت.
وی با بیان اینکه با در کنار هم گذاشتن بُرشهای مختلف از رفتارهای عملیاتی و گفتارهای شهید جمهور متوجه زیست قرآنی شهید خواهیم شد، افزود: شهید رئیسی هم در اندیشه و نظر و هم در میدان عمل و اجرا، همواره دغدغه قرآن را داشت.
ویژگیهای قرآنی در سبک زندگی شهید جمهور
روحانگیز بهرامی، مدیر مؤسسات قرآنی نور و الرحمن شهرکرد با تسلیت سالگرد شهادت رئیسجمهور محبوب و مردمی که سبک زندگی قرآنی را چه در ساحت فردی و چه در ارتباط با اجتماع و خاصه در مسئولیتهای اجرایی خود در پیش گرفته بود، اظهار کرد: عزت و اقتدار ایران اسلامی در سطح جهانی در پرتو همین نگاه الهی در زمان ریاست جمهوری این شهید بزرگوار بسیار بیش از گذشته ارتقا یافت و تعاملات سیاسی کشورمان در منطقه و جهان گسترش پیدا کرد.
بهرامی در خصوص همکاریهای قرآنی خود با دختر شهید رئیسی که فعالیتهای گستردهای را بهویژه در حوزه گسترش تدبر در سراسر کشور داشته است، ادامه داد: اهتمام دختر شهید نسبت به گسترش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در استانها گواهی روشن بر جاری بودن اندیشه قرآنی در خانواده این شهید والامقام است.
این بانوی فعال قرآنی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه شهید رئیسی یک رئیسجمهور قرآنی بود، افزود: ولایتمداری به عنوان یک ویژگی مهم قرآنی در شخصیت وی بروز و ظهور داشت که در هر شرایط و موقعیتی در مجامع داخلی و خارجی خود را سرباز رهبر معظم انقلاب معرفی میکرد.
بهرامی با تأکید بر اندیشه جهادی و مؤمنانه شهید آیتالله رئیسی در مسیر خدمت، گفت: ایشان این مسیر جهادی و الهی را که مورد تاکید رهبر شهید بود طی کرد، به هیچوجه نگاه به خارج نداشت بلکه از عمق وجود به ظرفیتهای داخلی ایران عزیز ایمان و اعتقاد داشت و در پی اعتلای نام ایران و اسلام بود.
شهید جمهور حیات و ممات قرآنی داشت
فرشته امیری، مدیر مؤسسه قرآنی الشفاء شهرکرد با اشاره به اینکه شهید آیتالله رئیسی یک شخصیت انقلابی، مظلوم و ولایتمدار بود، اظهار کرد: این شهید بزرگوار همواره با قرآن و آیهها زندگی میکرد، قرآن با گوشت و خون و پوستش آمیخته و زندگی او مزین به مضامین نورانی آیات بود.
امیری با تأکید بر اینکه شهید رئیسی همواره به عهدش با مردم وفادار بود، ادامه داد: وی در راه خدمت به مردم با سعه صدر که خصلت قرآنی است، بیمهریها و ناملایمات را پشت سر میگذاشت و قضاوتهای دیگران هیچ خللی در هدفش که خدمتگزاری به مردم بود، ایجاد نمیکرد؛ این ویژگی شهید یادآور داستان حضرت موسی در قرآن است که از خداوند شرح صدر را برای پیشبرد رسالتش تقاضا میکند.
وی با استناد به فراز «وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» از سوره مبارکه ذاریات در وصف اهل تقوا که اندکی از شب را میخوابند و در سحرگاهان استغفار میکنند، افزود: در نقل خاطرات دیگران درباره شهید جمهور میشنویم و میخوانیم که تا چه میزان خستگیناپذیر بود و شبها هم دست از فعالیت نمیکشید و در تاریکی شب نیز خدمتش به مردم و انقلاب را متوقف نمیکرد.
امیری با بیان اینکه شهید جمهور حیات و ممات قرآنی داشت، تأکید کرد: تأملی در رفتار و عملکرد شهید رئیسی گویای آن است که توجه به اجرای دستورات قرآن و اسلام با همه ابعاد آن در تمام عرصههای زندگی او نمایان بود. او سالهای سال در مسئولیتهای مختلف منشأ خدمت به مردم بود و در راه مقدس خدمترسانی به شهادت رسید.
وی برکات انس با قرآن در خانه و خانواده را یادآور شد و بیان کرد: خانهای که قرآن در آن قرائت و به آن عمل شود، معبدی برای بندگی و ذکر حق بهشمار میرود که خداوند آن را رفیع و عظیم میکند. همچنان که به مصداق آیه «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»، عزت و عظمت این شهید والامقام و خاندان وی را در تشییع باشکوه و محافل بزرگداشت شهید در جایجای کشور با حضور تاریخی عموم مردم شاهد بودیم.
امیری شخصیت آیتالله شهید رئیسی را مصداق آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ» دانست و بیان کرد: وی بر عهد و پیمانش با خدا یعنی فداکاری تا آخرین نفس و آخرین قطره خون ایستاد، تقوا را سرلوحه رفتار و کار قرار داده بود و سرانجام در این راه جان خود را فدا کرد.
