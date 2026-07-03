خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ بالغ بر چهار ماه از شهادت قائد امت اسلامی رهبر انقلاب امام خامنه‌ای شهید می‌گذرد و مردم ایران پی از طی قریب به ۱۲۵ روز بی‌قراری برای هجران، این روزها یکی از تلخ‌ترین برهه‌های تاریخ این مرز و بوم یعنی بدرقه و تشییع و تدفین قائد امت جهان اسلام را سپری می‌کنند. روزهایی که همه ذهن‌ها و قلب‌ها متوجه شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد می‌شود و مریدان آن پیر حکیم و فرزانه با پای جسم یا با پای دل خود را به این نقاط می‌رسانند تا برای امام شهیدشان سنگ تمام بگذارند و پیام پیوند عمیق ملت و امام جامعه را به عالم مخابره و در تاریخ ثبت کنند.

قریب به ۹ هزار نفر از مردم ولایی و شهیدپرور چهارمحال و بختیاری نیز پا به پای همه سوگواران در ایران و جهان این روزها مهیای عزیمت برای آخرین دیدار با یار سفر کرده‌اند و آنانی هم که به هر دلیلی از این دیدار جا ماندند، خود را برای حضور در محافل و مجالس عزاداری امام شهید و خانواده مکرم ایشان آماده می‌کنند.

مجموعه‌های دولتی و مردمی نیز برنامه‌های مشابهی را برای جاماندگان از این آیین در سراسر استان تدارک دیده‌اند و مجالس عزاداری مردم جامانده از وداع و بدرقه رهبر شهید در شهرستان‌های ۱۲ گانه استان برگزار خواهد شد. برخی از این برنامه‌ها را در گفتگو با مسئولان استانی مرور کردیم.

تمهیدات جامعه حوزوی چهارمحال و بختیاری برای مراسم تشییع امام شهید

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت قائد امت امام خامنه‌ای و با اشاره به تمهیدات جامعه حوزوی استان چهارمحال و بختیاری در ایام بدرقه و تشییع امام شهید، اظهار کرد: در این ایام حزن‌انگیز که دل‌های مؤمنان در سوگ «امام شهید» به درد آمده، روحانیون و طلاب استان نیز همگام با امت اسلامی، خود را برای تجدید میثاق با آرمان‌های آن یگانه دوران مهیا کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه روحانیت استان با عشق و ارادتی وصف‌ناشدنی، برنامه‌ریزی‌هایی در حد بضاعت و وسع برای شرکت در این حماسه بزرگ انجام داده است، ادامه داد: بالغ بر ۵۰ نفر از روحانیون استان طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته، با اتوبوس راهی شهر مقدس قم خواهند شد تا در کنار سایر فضلا، در مراسم تشییع حضور یابند. همچنین، حدود ۲۵۰ نفر از خانواده‌های حوزوی با خودروی شخصی رهسپار خواهند شد تا در تشییع شرکت کنند.

سعیدی تصریح کرد: نکته مهم اینکه طلاب و روحانیون استان برای بهره‌مندی از امکانات اسکان و تغذیه در قم، باید در «سامانه سخای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» ثبت‌نام کنند. محل استقرار و اسکان روحانیون استان در شهر مقدس قم، مدرسه علمیه مقدسه فیضیه در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص زمان‌بندی اعزام‌ها، گفت: عزیمت برادران روحانی روز دوشنبه ۱۵ تیرماه خواهد بود تا توفیق یابند و صبح روز سه‌شنبه در اول وقت و با آمادگی کامل، در مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید شرکت کنند.

سعیدی در خصوص جزئیات حضور روحانیون در تهران، بیان کرد: مقرر شده است ۶۰ نفر از روحانیون مُبلغ، در قالب کاروان‌های عمومی و مردمی، به تهران عزیمت کنند تا در کنار سایر اقشار مردم، پیام حوزویان را در تشییع پیکر آن امام همام به گوش جهانیان برسانند.

وی از اقامه عزا در استان نیز خبر داد و افزود: آن دسته از عزیزان حوزوی که به دلایل مختلف توفیق حضور در میعادگاه‌های تشییع را ندارند، در استان حضور خواهند داشت و هم‌زمان با روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، برنامه‌های ویژه‌ اقامه عزای امام شهید و تبیین معارف و سیره ایشان را در سراسر استان برگزار خواهند کرد تا فضای استان متبرک به یاد آن امام عزیز باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان چهارمحال و بختیاری در پایان اظهار کرد: امیدواریم این حضورِ خالصانه، مرهمی بر قلوب داغدار باشد و دعای خیر آن امام شهید، بدرقه راهِ خادمان دین گردد.

برپایی محافل سوگواری امام شهید در شهرستان‌ها با محوریت مساجد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صمدزاده، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بسیاری از مردم استان توفیق حضور در مراسم بدرقه و تشییع امام شهید در تهران، قم و مشهد را ندارند، اظهار کرد: تمهیدات اندیشیده شد که محافل عزای شهادت امام شهید و شهدای جنگ رمضان در جای‌جای استان برگزار شود.

صمدزاده با ذکر اینکه این محافل سوگواری امام شهید و تجدید بیعت با امام جدید انقلاب با محوریت مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود، ادامه داد: در یک هفته پیش رو که فضای کشور متاثر از مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و اهل بیت ایشان است، شهرهای مختلف استان نیز مهیای مجالس بزرگداشت ایشان در مساجد محوری هر شهرستان هستند.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این محافل هر شب در مساجد مختلف هر شهرستان برگزار می‌شود و عموم عزاداران با حضور خود یاد و خاطره امام شهیدمان را گرامی می‌دارند.

صمدزاده با تصریح اینکه در مسیرهای عبور و بین‌راهی نیز مساجد بین راهی مهیای میزبانی از مسافران و زائران پیش‌بینی شده است، افزود: در این راستا، مساجد برقرار و بین راهی شهرستان فلارد شامل مسجد امیرالمومنین (ع) پل قرح و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کلواری برای پذیرایی و میزبانی از مهمانان در هفته تشییع امام شهید آماده شده است.

وی ادامه داد: مساجد امام حسین (ع) بیدله، فاطمه زهرا (س) خاردان، چهارده معصوم (ع) لردگان، مسجد امام حسین (ع) گلزار شهدای لردگان و مسجد صاحب الزمان (عج) لردگان در مسیر عبوری زائران مهیای میزبانی خواهد بود.

صمدزاده یادآور شد: در شهرستان بروجن نیز چهار مسجد فاطمة الزهرا (س) گندمان، امام حسن مجتبی (ع)، باقرالعلوم (ع) و صاحب الزمان (عج) برای این هفته آماده‌سازی شده است.

مسئول رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس اعلام ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با توجه به برگزاری رویداد ملی «بدرقه آفتاب»، فعالان رسانه‌ای مسجد می‌توانند روایت‌های خود از مراسم تشییع امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) را از طریق سامانه بچه‌های مسجد در این رویداد ثبت و ارسال کنند.

برنامه‌ریزی کانون‌های مساجد استان برای برپایی محافل جاماندگان

روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین امام شهید امت حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و همچنین مراسم یادبود این امام شهید از 13 تا 26 تیرماه، ویژه برنامه‌های این ایام در مساجد استان برنامه‌ریزی شده و در قالب طرح «قرار همدلی هفتم» اجرایی می‌شود.

بر این اساس، برگزاری محافل انس با قرآن در طول ایام در قالب طرح «بدرقه آفتاب»، برگزاری مراسم یادبود امام شهید پس از تدفین در مساجد، اجرای میدانی سرودهای انقلابی به‌ویژه با موضوع امام شهید در مقابل مساجد و تجمعات شبانه و تولید کلیپ 100 ثانیه ای از فعالیت‌های انجام شده و انتشار در فضای مجازی از جمله این برنامه‌ها است.

اقامه نماز لیلة‌الدفن با اطلاع‌رسانی گسترده درباره نماز لیلة‌الدفن، برگزاری دسته‌جمعی نماز در مساجد، تهیه و انتشار بروشور آموزشی احکام و شیوه اقامه نماز، پویش مردمی قرائت نماز و اهدای ثواب از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در ایام بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید خواهد بود.

ایجاد جلوه‌های بصری و فضای عزاداری از جمله نصب پرچم‌ها، کتیبه‌ها و نمادهای سوگواری، طراحی و نصب جلوه‌های مناسب در ورودی مساجد و کانون‌ها، فضاسازی محیطی متناسب با شأن مراسم از دیگر تأکیدات در این اطلاعیه است.

برگزاری جلسات تبیینی، قرار با رهبر شهیدم (تجدید عهد با رهبر انقلاب شهید با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب) و برپایی مواکب کانونی مقابل مساجد از دیگر موارد مورد اشاره در این اطلاعیه است.

برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان در ایام بدرقه امام شهید

روح‌الله واحد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی در ایام وداع، تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف پاسداشت جایگاه رهبری و ایجاد پیوند عاطفی میان نسل نوپا و نوجوان با مقام شهید، در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در سراسر استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در تشریح جزئیات این برنامه‌ها تصریح کرد: برنامه‌های پیش‌بینی شده برای روزهای تشییع و وداع با رهبر شهید، بر محورهای فرهنگی، هنری و ادبی متمرکز است تا طیفی گسترده از کودکان و نوجوانان بتوانند در این فضای معنوی سهیم شوند.

وی در ادامه به محورهای هنری این ایام اشاره کرد و افزود: در راستای این رویداد، پویش عکاسی با عنوان «باید برخاست» اجرا می‌شود که در آن تصاویر ثبت‌شده از آیین‌های وداع در مساجد، حسینیه‌ها، تکیه‌ها و تجمعات خیابانی تا تاریخ ۱۹ تیرماه پذیرفته خواهد شد. همچنین در روز شنبه ۱۳ تیر کارگاه ساخت سفال حجمی و کتیبه با موضوع "مشت گره کرده" برگزار خواهد شد.

واحد خاطرنشان کرد: روز یکشنبه ۱۴ تیرماه به کارگاه‌های نقاشی با تکنیک‌های مختلف و موضوع «مشت گره کرده» در تمامی مراکز استان اختصاص یافته است و در کنار این فعالیت‌ها، اجرای طرح دیوارنگاره با همین موضوع و شعار «باید برخاست» در مرکز پردنجان در طول هفته جاری تداوم خواهد داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در خصوص برنامه‌های ادبی بیان کرد: سومین دورهمی شاعران نوجوان برای ایران با عنوان «باید برخاست» در فضای مجازی و با حضور «خاطره شیوندی» و اعضای ادبی مراکز کانون در سراسر استان روز چهارشنبه ۱۷ تیر برگزار می‌شود.

وی همچنین به استقرار واحد سیار کانون با عنوان «پیک روایت و پیروزی» اشاره کرد و گفت: این خودرو که مجهز به تجهیزات کامل صوتی و تصویری است، چهارشنبه‌شب ۱۷ تیر در محل تجمعات مردمی حضور می‌یابد تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی توسط مراکز شماره یک، دو و سه و مجتمع شهرکرد، روایتگر ایثار و پیروزی رهبر شهید باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در پایان به برنامه‌های تکمیلی اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست‌های دورهمی و پویش کتابخوانی از اثر «خون دلی که لعل شد» در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر در تمامی مراکز استان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تولید پادکست‌های رادیویی با عنوان «لحظه وداع با رهبر شهید» توسط مربیان و اعضا و همچنین فضاسازی مراکز با شعار «باید برخاست» از دیگر اقدامات کانون در این ایام است.