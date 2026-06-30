خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ چند روزی بیشتر تا بدرقه و تشییع قائد شهید امت، امام خامنه‌ای، پدر دلسوز ملت ایران و مظهر عزت و عظمت اسلام و انقلاب اسلامی باقی نمانده و ایران سراسر در تب و تاب این اتفاق بزرگ و تاریخی است. کارشناسان می‌گویند تشییع پیکر مطهر امام شهید بستری مهم برای بیداری اسلام و جامعه مسلمین خاصه بیداری تشیع و مخابره پیام قدرت و اقتدار فرزندان امیرالمؤمنین (ع) است و این تشییع امت‌ساز، پایه‌های تحقق تمدن نوین اسلامی را استوارتر می‌کند. امت‌سازی، تقویت وحدت جهان اسلام و حرکت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تا ظهور امام مهدی (عج) به اذن الهی، از مهم‌ترین دغدغه‌های امام شهید انقلاب بود و تشییع پیکر مطهر ایشان نیز همین مسیر را تقویت خواهد کرد. در این خصوص گفتگویی با یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری انجام شده است که با هم می‌خوانیم.

شهادت امام شهید در ادامه خط سرخ حسینی بود

محمدحسین فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت محرم حسینی و پاسداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به اینکه شخصیت رهبر شهید از ابعاد مختلف باید مورد دقت و توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ایشان مصداق عملی آیه ۲۳ از سوره مبارکه احزاب‌اند که با خدا صادقانه و خالصانه عهد بستند و معامله کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه امام شهید انقلاب اسوه مبارزه علیه ظلم و استکبار در عالم بودند، ادامه داد: همه آزادیخواهان جهان محبان ایشان‌اند و امام خامنه‌ای شهید را باید آبروی جهان اسلام بدانیم که شهادتشان در مسیر ادامه‌دار نهضت عاشورا و خط سرخ حسینی (ع) اتفاق افتاد و این راه نورانی یقیناً تداوم خواهد داشت.

فتاحیان با بیان اینکه امام شهید پرچمدار بیرق امام حسین (ع) بودند و این پرچم همچنان برافراشته خواهد ماند، افزود: ما تحت لوای این پرچم، به فضل الهی نابودی صهیونیسم و استکبار جهانی را خواهیم دید.

وی شهادت‌طلبی و عشق به شهادت در امام شهید را مورد تاکید قرار داد و گفت: دیدارهای خانواده‌های شهدا با ایشان و گفتگوها و بیاناتشان و نیز نوع برخوردشان با این خانواده‌ها که از سر تواضع و عطوفت و مهربانی بود، گویای این مهم است.

فتاحیان با یادآوری اینکه طبق نص صریح قرآن شهدا زنده‌اند و در نزد خدای سبحان روزی می‌خورند، افزود: شهید خامنه‌ای تا ابد نمی‌میرد و شهادت نفس زکیه‌ قطعاً از مقدمات و نشانه‌های ظهور امام زمان (عج) است که روایات اهل بیت (ع) مکرراً به آن اشاره دارند.‌ بسیار امیدواریم که شهادت امام شهید منجر به نابودی صهیونیسم شود.

این مدرس دانشگاه با تصریح اینکه هر نفس امام شهید برای ایران و جهان اسلام و بلکه بشریت برکت و غنیمت بود، بیان کرد: ایشان میراث امام خمینی (ره) را به ثمر نشاندند و متجلی ساختند و انقلاب خمینی، نظام اسلامی و دولت اسلامی را تثبیت کردند. با وقوع انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، رویای همه انبیا و اولیای الهی تحقق یافت و تثبیت این حکومت و رساندن آن به مرحله امروز، تلاش امام شهید بود.

فتاحیان با یادآوری اینکه به برکت خون مطهر امام شهید و شهدای رمضان توطئه‌های دشمنان برای ایران و انقلاب نقش بر آب شد، افزود: بعد از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان و سرداران نظامی باورپذیر نبود که نظام اسلامی سرپا بماند و این استواری و پابرجایی و تداوم مسیر زندگی مردم در همه ساحت‌ها با وجود شرایط سخت جنگی، برای جهان حیرت‌آور بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد بیان کرد: با آنکه کشور در شرایط جنگی و محاصره قرار داشت اما مردم زندگی روزمره خود را داشتند و کشورمان شرایط یک کشور جنگ زده را تجربه نکرد. اگرچه مردم با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی روبرو هستند اما روند زندگی جریان دارد و این‌همه به تدبیر رهبر شهید انقلاب در طول ۳۷ سال رهبری حکیمانه و داهیانه اتفاق افتاد.

پرچم اندیشه‌های امام شهید برافراشته می‌ماند

فتاحیان با اشاره به حدیث «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»، بیان کرد: ما یک مرجع عالیقدر دینی و پیشوای مسلمانان را از دست دادیم و فقدان این عالم ربانی خسارت بزرگ و مصیبتی عظیم و سنگین است اما باور داریم که شهدا به تعبیر قرآن زنده‌اند و در بین ما حضور دارند.

وی برافراشته نگهداشتن پرچم آرمان‌ها و اندیشه‌های والای امام شهید را وظیفه تک‌تک جان‌فدایان ایران و انقلاب اسلامی دانست و گفت: با توجه به در پیش بودن تشییع این عزیز از دست رفته، باید این مراسم را به صحنه نمایش عزت و اقتدار ایران اسلامی، همبستگی اجتماعی و اتحاد مقدس ایرانیان تبدیل کنیم.

فتاحیان تأکید کرد: مرور سال‌های گذشته انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که آیین‌های تشییع شخصیت‌های برجسته کشور صحنه‌های بی‌نظیری از ارادت و همراهی مردم با نظام و انقلاب را خلق کرد که در دنیا بی‌نظیر بوده است. مثلاً مراسم تشییع امام راحل (ره) در سال ۱۳۶۸ یا شهید سردار سلیمانی در سال ۱۳۹۷ و یا شهید آیت‌الله رئیسی گویای این مهم بوده است.

وی با اشاره به اینکه این آیین‌های تشییع باشکوه قطعاً نمایشی آشکار از اقتدار نظام اسلامی و ایران عزیز بوده است، گفت: هر چه این انسجام و اتحاد قوی‌تر باشد، ناامیدی و یأس دشمنان و البته امیدافزایی و انگیزه‌بخشی دوستان بیشتر خواهد بود. این پشتوانه عطیم مردمی دست ایران را در عرصه میدان و دیپلماسی باز می‌کند تا با قدرت و عزت بیشتری حقوق ملت ایران را پیگیری کنند.

تشییع باشکوه امام شهید عامل تقویت اقتدار ایران اسلامی

فتاحیان اظهار کرد: وقتی زیارت عاشورا می‌خوانیم و هر ساله عزای حسینی (ع) را باشکوه‌تر از سال قبل برپا می‌کنیم، نشان می‌دهد که خون مطهر سیدالشهدا و شهدای کربلا همچنان زنده و جوشان است. بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، تفکر انقلاب اسلامی ممهد و مهیا کننده ظهور امام زمان (عج) بوده و دشمنی دشمنان ایران اسلامی نیز بر سر همین موجودیت و هویت تمدنی اسلامی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با یادآوری اینکه هر جا نام جمهوری اسلامی و تفکر امامین انقلاب اسلامی باشد پرچم مقابله با تمدن غرب و صهیونیسم جهانی برافراشته خواهد بود، ادامه داد: ایرانیان پرچمدار حرکت در مسیر تمدن نوین و عدالت اسلامی هستند و مراسم تشییع رهبر شهید فرصتی برای برجسته‌سازی اندیشه تمدن‌سازی نوین اسلامی است.

فتاحیان گفت: جلوه‌ها و شکوه این آیین عظیم در راستای پی‌ریزی تمدن نوین اسلامی و مقابله با بی‌عدالتی‌های تمدن غرب خواهد بود چرا که پاسداشت امام شهید در حقیقت پاسداشت مبانی و اصول تمدن نوین اسلامی است.