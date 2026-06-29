به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبتنام از مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر شد.
این مراسم روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با ۲۱ ماه محرم در تهران برگزار میشود و مردم ولایی و عزادار استان چهارمحال و بختیاری در منطقه ۶ تهران مستقر خواهند بود.
از عموم دلدادگان مکتب اسلام و عزاداران قائد شهید امت و علاقهمندان به ایران اسلامی دعوت میشود با ثبتنام و حضور در این مراسم با شکوه، در بدرقه امام شهید انقلاب مشارکت کنند.
در این راستا، افرادی که قصد دارند با خودروی شخصی از استان چهارمحال و بختیاری به تهران سفر کنند و در مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند، از طریق فرم زیر اقدام کنند: https://survey.porsline.ir/s/CmDHNyIk
همچنین در اطلاعیه جداگانهای از عموم دانشجویان و دانشگاهیان مؤمن و انقلابی استان دعوت شده تا در قالب کاروان دانشگاه شهرکرد در آیین تشییع و تدفین امام شهید در مشهد مقدس شرکت کنند.
دانشگاهیان استان میتوانند با مراجعه به لینک https://survey.porsline.ir/s/dreky4hJ ضمن کسب آگاهی از شرایط شرکت در این مراسم در مشهد مقدس، اعلام آمادگی و ثبتنام کنند.
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