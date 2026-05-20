به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی کتاب «از نیل تا همهش» یکی از کتابهای تازه منتشر شده انتشارات میخ عصر روز سه شنبه (29 اردیبهشت) با حضور بهزاد توفیقفر و نعمتالله سعیدی به عنوان مهمان ویژه برگزار شد. این دورهمی که در فضای صمیمی کتابفروشی حافظه تاریخی و با حضور جمعی از علاقهمندان برگزار شد؛ حاضران، ضمن آشنایی بیشتر با محتوای کتاب، از زاویههای مختلف به بررسی شیوه روایت، کارکرد طنز به هنگام جنگ و... پرداختند.
این برنامه با معرفی کوتاهی از کتاب «از نیل تا همهش» از سوی میزبان نشست آغاز شد و سپس آقای نعمتالله سعیدی درباره اصل درگیری ما و اسراییل صحبت کردند: مهمترین نسبتی که ما با اسراییل داریم استقلال خواهی ماست، شاید اگر ما با اسراییل کنار می آمدیم اول از همه استقلالمان را از دست میدادیم.
سپس بهزاد توفیقفر از فرآیند نویسنده شدنش سخن گفت: علاقه من به نوشتن از زمان کیهان بچهها شکل گرفت. بعد هم در دانشگاه و با ورود به باشگاه طنز انقلاب اسلامی نوشتن شکل حرفهایتری به خود گرفت» توفیقفر که پیش از این دو کتاب طنز دیگر با عناوین «توییزر» و «بخیه به کشکول» را در نشر میخ به چاپ رسانده در ادامه گفت برای نوشتن «از نیل تا همهش» نزدیک به 5 سال منابع مختلف را دیده و در موقعیتهای مختلف یادداشت برداری کرده است.
در ادامه این دورهمی نعمتالله سعیدی درباره کارکرد طنز در موقعیت بحرانی گفت: طنز یک واکنش جمعی است. یعنی در موقعیت بحران ما ایرانیها به خاطر سبقه تاریخی اول به آن میخندیم یا به عبارتی آن را به تسخیر خود درمیآوریم. بعد که میخندیم انگار ذهنمان به راه میافتد. این یکی از دلایل بالا بودن تابآوری ماست.
بهزاد توفیقفر در سخنانی به شکل روایی کار اشاره کرد و افزود: برای به ساده انگاری نیفتادن و حفظ دقت تاریخی خیلی تلاش کردم. بعضی وقایع تاریخی باید با وقایع دیگر تعریف شوند و به همین دلیل کتاب نیاز به پاورقی و تحقیق مفصلتری داشت.
نعمتالله سعیدی با اشاره به اینکه طنز میتواند راهی برای نزدیک شدن مخاطب به موضوعات پیچیده و گاه سنگین تاریخی باشد، گفت: نخبه ایرانی فکر میکند هرچه بیچیدهتر حرف بزند فهمش بیشتر است در صورتیکه کاملا برعکس است. ما نیاز به تولیداتی داریم که بتوان آنها را راحت به مخاطبان نوجوان و جوان معرفی کرد.
وی در ادامه افزود: دوره جدیدی باید آغاز شود که در آن غرب شناسی ما با طنز پیش برود. یکی از مسیرهای میانبر در دشمن شناسی روایت طنز از غرب است.
توفیقفر درباره بخشی از کتاب که در آن سخن از انقلاب اسلامی به میان آمده گفت: میخواستم بگویم یک تاریخی پشت ماجرا بوده و اسراییلیها الکی بلند نشدهاند بروند فلسطین را اشغال کنند. این امام خمینی (ره) بود که جلوی این ماجرا ایستاده و ما همه چیزمان را مدیون دیدگاه امام هستیم.
نشر میخ این نشستها را در ایام نمایشگاه مجازی کتاب همه روزه از ساعت 17 در کتابفروشی حافظه تاریخی برگزار میکند. حضور برای عموم افراد آزاد و رایگان است.
