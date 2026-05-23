به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی حافظه تاریخی در ایان برگزاری نمایشگاه کتاب، میزبان جمعی از علاقه‌مندان کتاب بود و در یک دورهمی گرم و صمیمانه، از اثر تازه این انتشارات با عنوان «ژلوفن» رونمایی کرد.

«ژلوفن» نوشته مهدی پیرهادی که در ژانر فانتزی قرار می‌گیرد، با نگاهی طنز و نقادانه به ماجراهای اول زندگی مشترک و اختلافات رایج میان زوج‌های جوان می‌پردازد. این رمان تلاش داشته با تکیه بر موقعیت‌های ملموس و دیالوگ‌های هوشمندانه، بازتابی از فرازونشیب‌های چالش‌برانگیزِ شروع یک زندگی دو نفره باشد.

در این نشست، مهدی پیرهادی درباره انگیزه خود از نگارش این رمان گفت: یک نگاهی بین زوج‌های تازه‌کار هست که انگار همه زن و شوهرها با هم خوب هستند و فقط خودشان اختلاف دارند. یا به عبارتی فکر می‌کنند مرغ همسایه غاز است! من این نگاه را زیاد دیده‌ام و از همان جا جرقه نوشتن این رمان زده شد.

در ادامه نشست پیرهادی که قبلا مجموعه داستان «چهل قلپ کار» را برای نوجوانان نوشته در جواب این سوال که آیا رمان «ژلوفن» به درد مجردها هم می‌خورد یا خیر گفت: وسط‌های رمان بودم که این مسئله خیلی برایم جدی شد و راستش کمی هم نگران شدم که نکند مجردها را از ازدواج فراری بدهم! اما واقعیت این است که بسیاری از مجردها تصورات اشتباهی از زندگی مشترک دارند و اتفاقا مطالعه این رمان آنها را واقع‌بین می‌کند و شاید سختگیری‌شان را هم کمتر کند.

در این دورهمی صمیمی که با حضور چند زوج و چند مجرد در کتابفروشی حافظه تاریخی همراه بود نویسنده این رمان طنز اظهار داشت: تفاوتی که رمان ژلوفن با بقیه کتاب‌های هم موضوع خود دارد این است که دنبال حل اختلاف و پایان خوش نیست؛ در این رمان زوجی را نشان داده‌ام که توی سر هم می‌زنند اما این به معنای تلخ بودن زندگی و یا پایان راه نیست بلکه در مسیر یاد گرفتن قلق‌های هم هستند.

پیرهادی از تجربه نگارش کتاب گفت: ساختار رمان اینگونه است که ما چهار بخش داریم: بخشی از نگاه زن داستان، بخشی از نگاه مرد داستان، بخشی از نگاه آدم فضایی و یک بخش مختص خاطرات این زوج. در ابتدا رمان را از دید اول شخص نوشته بودم اما حس کردم دارم یک طرفه به قاضی می‌روم. بخشهای مربوط به زن داستان را برای همسرم می‌خواندم و با نظرات وی این بخش‌ها بهتر شدند.

در ادامه نشست آیا 5 سال بعد هم این رمان را مثل امروز می‌نوشتید؟ پیرهادی در جواب این سوال گفت: من برای نگارش این رمان سراغ زوج‌های با سابقه هم رفتم. می‌خواستم نگاهشان را به اول زندگی بدانم. آنها، هم این موضوع را تایید می‌کردند و هم اختلافاتشان یادشان بود. شاید 5 سال بعد که به کتاب برگردم جاهایی را کمرنگ و جاهایی را پررنگ کنم اما اختلافات و تنش‌های اول زندگی را باید به رسمیت شناخت و از آن نترسید.

