به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «از نیل تا همه‌ش» اثر بهزاد توفیق‌فر توسط نشر میخ منتشر شده است.

بعد از پرونده اپستین، حالا پرونده اسرائیل کتاب «از نیل تا همه‌ش» بدون حذفیات، در انتشارات منتشرشد. هنوز جنگ رمضان شروع نشده بود که پرونده اپستین، منتشرشد و هر روز ابعاد وحشتناک تری از آن در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها برملا می‌شد.

خصوصاً که نام رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از رؤسا و سلبریتی‌ها و (دور از جان ادم!) آدم‌های معروف هم در این پرونده خاکبرسری بود. پرونده‌ای که اعلام شد قسمت کوچکی از آن فاش شده و بسیاری از اسناد آن هنوز برملا نگردیده و به این زودی نیز برملا نخواهدگردید و ما با خود می‌گفتیم که دیگر هر عمل شنیعی که امکان داشت در همین اسنادِ منتشرشده، منتشرشده و دیگر چه کارهایی در آن جزیره شیطانی انجام شده که منتشر نشده؟

حالا که جنگ رمضان هم شروع شده و ان شاءالله دارد به پیروزی قاطع رزمندگان اسلام منتهی می‌شود، یک پرونده دیگر از خانواده اپستین، منتشر شده است، این بار بدون حذفیات و سیاه شدگی و البته به صورت یک کتاب کامل، پرونده اسرائیل!

«از نیل تا همه‌ش»، پرونده خاک بر سری یهودیان صهیونیست است از همان اول اول. نه اصلاً! منظورمان دروغ کثیف هولوکاست و یهودیان رانده شده نیست بلکه برگ‌های پرونده اسرائیل، کمی قبل‌تر از این حرف‌ها لای پرونده قرار گرفته‌اند و چون تاریخ به خودی خود کمی سختی و خشکی دارد و این پرونده هم پر از خاک برسری است لذا به مقدار لازم طنز مخلوط آن شده تا بتوانید صد و خرده‌ای صفحه پالتویی را این روزها بخوانید و بدانید ریشه چه جرثومه‌ای را از جهان کنده‌اید.

کتاب «از نیل تا همه‌ش» تاریخ طنز رژیم صهیونیستی اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین از ابتدا تا همین دو ماه قبل است.

این کتاب توسط انتشارات میخ، وابسته به مؤسسه پژوهش طنز ایران و به قلم بهزاد توفیق‌فر، در ۱۶۸ صفحه و در میانه جنگ ایران و محورمقاومت با آمریکا، اسرائیل و محور شرارت به بازار نشر عرضه شده است.