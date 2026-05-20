بازگشت موفق فیلمساز روس به جشنواره کن با «مینوتور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «مینوتور» فیلم جدید آندری زویاگینتسف، درباره سیاهی‌های فساد در روسیه دوران پوتین، دیروز (سه‌شنبه) با تشویق ایستاده ۸ دقیقه‌ای در جشنواره فیلم کن استقبال شد.

این فیلم که موجب بازگشت دوباره آندری زویاگینتسف، کارگردان نامزد اسکار، به جشنواره کن شده، یادآور فیلم‌های قبلی او شامل «تبعید»، «لویاتان» و «بی‌عشق» است که آنها نیز در کن به نمایش درآمدند.

زویاگینتسف که ایستاده و با چشمانی اشکبار شاهد تشویق تماشاگران در سالن لومیر بود، در کنار بازیگرانش دیمیتری مازوروف و آیریس لبدوا در مراسم حضور داشت. این ۲ بازیگر روس در این فیلم نقش زوجی را بازی می‌کنند که ازدواج‌شان با خیانت و فریب متزلزل می‌شود. بوریس کودرین که نقش پسر نوجوان آنها را ایفا کرده نیز در سالن نمایش در کنار آنها بود.

«مینوتور» درباره یک تاجر موفق (با بازی مازوروف) است که تلاش دارد شرکتش را به خوبی اداره کند اما مقامات او را تحت فشار قرار می‌دهند تا فهرستی از کارمندانی را که می‌توانند برای تغذیه خطوط مقدم جنگ روسیه با اوکراین استخدام کنند، ارائه کند. در همین حال، گالینا (لبدوا) درگیر ماجرایی می‌شود که می‌تواند زندگی مشترک‌شان را نابودی ‌کند.

کارگردان روس این فیلم را با الهام از فیلم «زن بی‌وفا» اثر کلود شابرول ساخته که پیش از این فیلم «بی‌وفا» اثر آدریان لین بر پایه آن ساخته شده بود. این فیلم که نقد شدیدی به دوران پوتین دارد، در لتونی فیلمبرداری شده است.

«مینوتور» بازگشت زویاگینتسف به فیلمسازی پس از نزدیک به یک دهه است. او در این فاصله تقریبا مرده بود و با بیماری شدید مبارزه می‌کرد. وی به ورایتی گفت: تقریبا یک سال در یک کلینیک در آلمان بستری بودم و پس از گذراندن ۴۰ روز در کمای مصنوعی، قادر به ایستادن نبودم. وقتی کلینیک را ترک کردم، به فرانسه آمدم و هر روز بیشتر متقاعد می‌شوم که باید اینجا بمانم. هیچ تمایلی ندارم در کشوری زندگی کنم که با همسایگانش در حال جنگ است.

به نظر می‌رسد «مینوتور» در کنار «سرزمین پدری» پاول پاولیکوفسکی، «آبدره» کریستین مونجیو و «ناگهان» ریوسوکه هاماگوچی، یکی از رقبای اصلی برای نخل طلای امسال باشد.