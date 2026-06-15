فیلمساز تبعیدی روس جایزه جشنواره سیدنی را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفتاد و سومین جشنواره فیلم سیدنی، پس از ۱۲ روز با حضور بیش از ۱۰۰ مهمان فیلمساز و برای دومین سال متوالی با رکوردشکنی در گیشه، شب پیش در تئاتر ایالتی به پایان رسید.
در مراسم رسمی شب اختتامیه، جایزه معتبر فیلم سیدنی به فیلمساز تحسینشده روسی، آندری زویاگینتسف برای فیلم مهیج و خیره کننده «مینوتور» اهدا شد.
این فیلم برنده جایزه نقدی ۶۰ هزار دلاری جشنواره شد و هیئت داوران بینالمللی به ریاست کلبر مندونسا فیلو کارگردان نامزد اسکار برزیلی، با انتخاب برنده این فیلم را «جسور، پیشرو و شجاعانه» خواندند.
آندری زویاگینتسف که برای تصاویر تاثیرگذارش از جامعه معاصر روسیه شناخته میشود، از زمان اولین فیلمش با عنوان «بازگشت» که سال ۲۰۰۳ برنده شیر طلای ونیز شد، نیروی قدرتمندی در سینمای بینالمللی بوده است. هفتاد و سومین جشنواره فیلم سیدنی علاوه بر نمایش فیلم «مینوتور» در بخش مسابقه، پیش از برنده شدن زویاگینتسف، یک مسترکلاس با او برگزار کرد.
در حالی که بیش از یک دهه از آخرین سفر زویاگینتسف به استرالیا میگذشت، او که برای دریافت جایزه به صورت حضوری به سیدنی رفته بود، روی صحنه گفت: میخواهم از هیئت داوران تشکر کنم، زیرا این فیلم برای مردمی که در حال حاضر در روسیه با مشکل مواجه هستند، بسیار معنیدار است. زبان روسی با مشکل مواجه است. این فیلم برای آنها بسیار مهم است.
«مینوتور» پیش از این جایزه بزرگ جشنواره کن را اوایل امسال از آن خود کرده بود.
هیئت داوران در بیانیه مشترک خود، «مینوتور» را اثری خواندند که به موضوع سوءاستفاده از قدرت در قالبی میپردازد که «به شدت هیچکاکی و سینمایی» است.
در این مراسم ماتاسلیا فرشواتر و لاچلان مکلئود، فیلمسازان نیوزیلندی و استرالیایی با جایزه نقدی ۴۰ هزار دلاری «آینده پایدار» که بزرگترین جایزه فیلم زیستمحیطی جهان است، برای فیلم «سوکوندیمی پیش روی من راه میرود» تجلیل شدند. این مستند درباره جامعه بومی پاپوآ گینه نو برای حفظ آیندهشان است.
دریافتکننده جایزه ۲۰ هزار دلاری مستند استرالیا در سال ۲۰۲۶، وی شی فیلمساز استرالیایی، برای فیلم «زمان و جزر و مد» بود که در این مستند-درام ترکیبی جذاب به یک خانواده چند نسلی که با فشارهای تعهدات خانوادگی دست و پنجه نرم میکنند، پرداخته است.
دریافتکننده بزرگترین جایزه نقدی برای فیلمساز بومی، جایزه ۳۵ هزار دلاری به بانچی هانوسه برای فیلم «مراسم»، ترکیبی که خاطرات، مراسم و امواج استعمار را دنبال میکند، رسید.
جایزه ۱۰ هزار دلاری سیدنی- یونسکو که به یک هنرمند پیشگام در حوزه سینما اهدا می شود به فادیا عبود، نویسنده/کارگردانی از نیوساوت ولز اهدا شد.
در این مراسم ۵ جایزه ۷ هزار دلاری برای قدردانی از فیلم کوتاه هم اهدا شد و جایزه فیلم کوتاه لایو اکشن به فیلم «چشمهای گیرا» به کارگردانی سینا مایوتو ووماری استابز و جایزه انیمیشن کوتاه به «گروه کر ما همیشه در حال سفر است» به کارگردانی جودیت پونگارتا اینکامالا، مارجری ویلیامز و نلسون آرمسترانگ رسید.
جشنواره سیدنی ۲۰۲۶ با اولین نمایش فیلم مهیج «ببر کاغذی» جیمز گری در استرالیا، به کار خود خاتمه دارد.
برندگان قبلی جوایز جشنواره سیدنی شامل «یک تصادف ساده» (۲۰۲۵) و «هنوز فردایی هست» (۲۰۲۴) بودند.
امسال «داستانهای موازی» اصغر فرهادی در بخش رقابتی اصلی جشنواره و فیلم «خرگوش سیاه، خرگوش سفید» شهرام مکری در بخش جشنواره جشنوارهها حضور داشتند.
تعداد تماشاگران جشنواره فیلم سیدنی امسال با ۱۰ درصد افزایش به ۱۷۰ هزار نفر (۱۵۷ هزار نفر در سال ۲۰۲۵) رسید که شامل افزایش بیش از ۳۰ درصدی فروش بلیتهای جوانان بود.
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