درخواست برخی پزشکان دولتی برای دریافت زیرمیزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، با اشاره به چالشهای حوزه سلامت، اظهار داشت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه سلامت وجود دارد که نیازمند توجه جدی است، متأسفانه بسیاری از بیمارستانهای خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کردهاند و این مسئله موجب شده مراجعات به بیمارستانهای دولتی افزایش پیدا کند.
وی افزود: در این شرایط، دو اقدام ضروری باید صورت گیرد؛ نخست اینکه وزارت بهداشت نظارت خود را بر بخش دولتی افزایش دهد زیرا گزارشهایی در اختیار داریم که نشان میدهد برخی پزشکان در بخش دولتی درخواستهایی خارج از ضوابط و زیرمیزی دارند که لازم است با این موارد برخورد جدی صورت گیرد.
جمالیان ادامه داد: موضوع دوم، ضرورت ترمیم و تقویت نیروی انسانی در بیمارستانها است و با توجه به افزایش مراجعات به مراکز درمانی دولتی، نیاز است کمبود نیرو با جدیت بیشتری پیگیری شود، در حال حاضر علاوه بر کمبود نیروی پرستاری، در بخشهایی همچون نیروهای خدماتی نیز با کمبود مواجه هستیم و لازم است وزارت بهداشت و دولت در سال جاری برای رفع این نواقص اقدام جدی انجام دهند.
وی تصریح کرد: اکنون که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر به بیمارستانهای دولتی مراجعه میکنند نباید کیفیت خدمات درمانی قربانی افزایش مراجعات شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وضعیت دارو در کشور، گفت: موضوع و چالش دیگر حوزه سلامت تأمین دارو است و با توجه به شرایط ناشی از جنگ، تحریمها و افزایش قیمت اقلامی همچون پلاستیک و شیشه که در تولید دارو، شیشه آمپول و شربتها کاربرد دارند، قیمت تمامشده دارو افزایش یافته است و علاوه بر مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، این عوامل نیز در گرانی دارو مؤثر بودهاند بهویژه در حوزه داروهای خارجی و داروهایی که مشابه تولید داخل دارند، اگر افزایش قیمتها به موقع و منطقی اعمال نشود، تولید داخل با مشکل مواجه شده و صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد؛ در نتیجه دولت ناچار خواهد شد با هزینه بالاتر نسبت به واردات اقدام کند.
وی یادآور شد: راهکار این مسئله حمایت از افزایش قیمتهای منطقی برای تولیدات داخلی و پوشش فوری این افزایشها توسط بیمههاست تا هم تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه تولید داشته باشد و هم فشار مضاعفی به مصرفکننده وارد نشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: وزیر بهداشت و مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع هستند تا بتوان بودجه بیمهها را تقویت کرد و از بروز کمبود دارو و تحمیل فشار مضاعف بر اقتصاد خانوادهها جلوگیری شود؛ تمام تلاش کمیسیون بهداشت و درمان و دولت بر این است که در این روزهای حساس، تصمیمات به موقع اتخاذ شود تا دارو بدون کمبود و در زمان مناسب به دست بیماران برسد.
