به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از اسناد مالکیت دو بنای تاریخی شاخص اصفهان شامل کاخ عالی‌قاپو و کاخ هشت‌بهشت و همچنین نماد بازی تاریخی چوگان، صبح چهارشنبه با حضور جمعی از مقامات استانی، مدیران حوزه میراث فرهنگی و مسئولان شهری در کاخ عالی‌قاپو برگزار شد؛ رویدادی که از آن به عنوان گامی مهم در تثبیت مالکیت و صیانت حقوقی از میراث جهانی اصفهان یاد می‌شود.

در این مراسم که در مجموعه تاریخی میدان نقش جهان برگزار شد، اسناد مالکیت رسمی دو بنای ارزشمند دوره صفوی یعنی کاخ عالی‌قاپو و کاخ هشت‌بهشت پس از طی فرآیندهای حقوقی و ثبتی رونمایی شد. این اقدام با هدف تثبیت مالکیت دولت و صیانت حقوقی از این آثار تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض یا ابهام ثبتی نسبت به آنها صورت گرفته است.

کاخ عالی‌قاپو به عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای مجموعه جهانی میدان نقش جهان و نماد معماری و تشریفات دربار صفوی، از مهم‌ترین آثار تاریخی کشور به شمار می‌رود که ثبت جهانی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو اهمیت حفاظت از آن را دوچندان کرده است. همچنین کاخ هشت‌بهشت نیز از نمونه‌های کم‌نظیر معماری باغ‌کوشک‌های دوره صفوی در اصفهان محسوب می‌شود که در میان باغ تاریخی هشت‌بهشت قرار گرفته و همواره یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های معماری ایرانی به شمار آمده است.

در کنار رونمایی از اسناد مالکیت این دو اثر تاریخی، نماد بازی چوگان نیز در کاخ عالی‌قاپو رونمایی شد. چوگان به عنوان یکی از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانی که در فهرست میراث ناملموس جهانی نیز ثبت شده، پیوندی عمیق با میدان نقش جهان و تاریخ فرهنگی اصفهان دارد؛ میدانی که در دوره صفوی محل برگزاری مسابقات چوگان در حضور شاهان و درباریان بوده است.

مسئولان حاضر در این مراسم رونمایی از اسناد مالکیت بناهای تاریخی را اقدامی مهم در مسیر حفاظت پایدار از میراث فرهنگی دانستند و تاکید کردند که تعیین تکلیف اسناد ثبتی بناهای تاریخی می‌تواند بستر حقوقی لازم برای مرمت، حفاظت و مدیریت بهتر این آثار را فراهم کند.

برگزاری این مراسم در کاخ عالی‌قاپو، در قلب میدان نقش جهان، بار دیگر توجه‌ها را به اهمیت میراث تاریخی اصفهان و ضرورت صیانت از آثار ارزشمند به جا مانده از دوران شکوفایی معماری و فرهنگ ایرانی در دوره صفوی جلب کرد.