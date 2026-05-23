اهدای تابلوی ورزش کهن ایران به فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون چوگان نوشت: در روزگاری که دیپلماسی تنها به گفت‌وگوهای رسمی و مناسبات سیاسی محدود نمی‌شود، اهدای یک اثر فرهنگی می‌تواند زبان گویای تاریخ، هویت و عظمت یک ملت باشد. در همین چارچوب، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، تابلویی منقش به بازی کهن و اصیل چوگان را اهدا کرد؛ هدیه‌ای که فراتر از یک نماد تشریفاتی، حامل پیامی عمیق از فرهنگ، تمدن و حافظه تاریخی ایران بود.

وزیر امور خارجه با درکی ژرف از پیوند ناگسستنی میان «سیاست خارجی» و «هویت ملی»، تاریخ و تمدن ایران را نه صرفاً میراثی برای افتخار، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می‌داند.



در نگاه ایشان، ایران تنها یک جغرافیا یا ساختار سیاسی نیست؛ بلکه «کانونی تمدنی» است که طی هزاران سال، با خلق فرهنگ، اندیشه، هنر و معرفت، پیوندهایی ماندگار با ملت‌های منطقه و جهان برقرار ساخته است. این نگرش تمدن‌محور را می‌توان در چند محور اساسی تبیین کرد:



۱. دیپلماسی فرهنگی؛ پلی برای گفت‌وگو و همگرایی



از منظر وزیر امور خارجه، تاریخ ایران سرشار از تجربه‌های درخشان همزیستی، تعامل و گفت‌وگوی تمدن‌هاست. از همین رو، بهره‌گیری از نمادهای فرهنگی همچون چوگان، تلاشی هوشمندانه برای ترسیم چهره واقعی «ایرانِ تمدن‌ساز» در برابر روایت‌های تحریف‌شده ایران‌هراسانه است. در این نگاه، دیپلماسی صرفاً ابزار مذاکره سیاسی نیست، بلکه راهی برای احیای نقش تاریخی ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان فرهنگ‌ها و ملت‌هاست.



۲. عزت ملی در پرتو اصالت تمدنی

اهدای تابلوی منقش به چوگان، نمادی از تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و اتکای هوشمندانه به سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی کشور است. از این منظر، مؤلفه‌های تمدنی نه اشیایی موزه‌ای، بلکه منابع الهام‌بخش برای تصمیم‌سازی امروز و فردای ایران‌اند؛ عناصری که می‌توانند عزت، استقلال و اقتدار ملی را در عرصه تعاملات بین‌المللی تضمین کنند.



۳. منطقه‌گرایی بر بنیاد اشتراکات تاریخی

نگاه تمدنی وزیر امور خارجه به منطقه، فراتر از مرزهای سیاسی معاصر تعریف می‌شود. تأکید بر میراث‌های مشترکی چون چوگان، نوروز، زبان فارسی و ادبیات مشترک، تلاشی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بر پایه پیوندهای تاریخی و فرهنگی است؛ پیوندهایی که می‌توانند زمینه‌ساز ثبات، همگرایی و امنیت پایدار در منطقه باشند.



۴. ایران؛ سرچشمه الهام و فرهنگ

تاریخ ایران سرشار از نمادها، مفاهیم و شخصیت‌هایی است که ظرفیت الهام‌بخشی در عرصه دیپلماسی عمومی را دارند. بهره‌گیری از این عناصر تمدنی در دیدارها و مناسبات دیپلماتیک، در حقیقت نمایشی از عمق تاریخی و غنای فرهنگی ایران است؛ ظرفیتی که به سیاست خارجی کشور، اعتباری متمایز و جایگاهی فراتر از تعاملات صرفاً سیاسی می‌بخشد.



در نهایت، نگاه وزیر امور خارجه به تاریخ و تمدن ایران، صرفاً یک رویکرد نمادین نیست؛ بلکه باوری ریشه‌دار و راهبردی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به جریانی زنده، پویا و متصل به حافظه تاریخی بشریت تبدیل می‌کند. بر پایه این باور، هرگاه ایران بتواند خود را آنگونه که هست ـ با تمام عظمت فرهنگی و تمدنی‌اش ـ به جهان معرفی کند، جهان نیز با احترام بیشتری به اقتدار فرهنگی و سیاسی آن خواهد نگریست.



شایان ذکر است اهدای این هدیه فرهنگی منقش به بازی کهن ایرانی چوگان به عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با پیشنهاد اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان و در پی تأکید و توصیه دکتر احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، در راستای توسعه دیپلماسی ورزشی صورت پذیرفت؛ به‌ویژه با توجه به جایگاه ویژه رشته چوگان در پاکستان که به‌ عنوان یکی از محبوب‌ترین ورزش این کشور شناخته می شود.