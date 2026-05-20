به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله‌ سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان نسبت به مقابله با عناصر اصلی قاچاق سوخت اقدام کردند.

وی ادامه داد : با اجرای این عملیات ، مرزبانان موفق به کشف یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که کارشناسان ارزش این محموله را ۲۶ میلیارد و ۷۷۵ ملیون ریال برآورد کردند.

فرمانده دریابانی میناب تاکید کرد: اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری متهمان آغاز شده است.