توقیف ۴ خودرو و کشف ۵ تن مواد پلاستیک و ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی از اجرای دو عملیات موفق مرزبانان در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در یک عملیات موفق شدند ۳ دستگاه خودروی حامل یک هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را توقیف و ۲ متهم را دستگیر کنند. کارشناسان ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، افزود: همچنین مرزبانان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و پس از صدور دستور توقف در بازرسی از خودرو ۵ تن مواد اولیه پلاستیک قاچاق را کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

میرعالی با بیان اینکه ارزش مواد اولیه پلاستیک قاچاق کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در مجموع این دو عملیات ۴ دستگاه خودرو توقیف ۴ متهم دستگیر و محموله‌های قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال کشف شد.