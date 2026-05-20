به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عاشوری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان گیلان، با اعلام این خبر اظهار کرد: خروسکولی معمولی، خروسکولی دمسفید، خروسکولی ابروسفید (شکمسیاه) و خروسکولی سینهسیاه چهار گونه خروسکولی معمول و شناختهشده در ایران هستند که پیش از این سه گونه نخست، بهویژه خروسکولی ابروسفید که در سطح جهانی دارای وضعیت جمعیتی بحرانی است، در حوزه زیستگاههای تالابی استان گیلان گزارش و ثبت شده بودند.
وی افزود: خروسکولی سینهسیاه برای نخستین بار در استان گیلان مشاهده و ثبت شده است. این گونه در بهار امسال در حوزه تالاب بینالمللی انزلی توسط یکی از پرندهنگران فعال استان، پانتهآ گلزاری، مشاهده و مستندسازی شده است.
عاشوری با اشاره به اهمیت این ثبت جدید، گفت: پیش از این هیچ گزارش مستندی از حضور خروسکولی سینهسیاه در شمال ایران وجود نداشت، هرچند گزارشهایی غیررسمی از مشاهده این گونه در سال گذشته در استخرهای حاشیه شهر رشت مطرح شده بود. با ثبت قطعی این پرنده در تالاب انزلی، این احتمال مطرح شده که دامنه پراکنش این گونه در سالهای اخیر به سمت شرق و شمال گسترش یافته باشد؛ موضوعی که هماکنون توسط کارشناسان در حال بررسی و تحلیل است.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان در تشریح ویژگیهای این پرنده بیان کرد: خروسکولی سینهسیاه از پرندگان کنارآبزی است که ۲۶ سانتیمتر طول دارد. این پرنده زیبا با پاهای بلند، رو تنه قهوهای شنی، سر سیاه، زیرتنه سیاه و سفید و دو طرف چانه و پهلوهای گردن سفید است. زیستگاه این پرنده حاشیه آبهای شور و شیرین و مناطقی با پوشش گیاهی کم بوده و در سواحل شنی جوجهآوری میکند.
عاشوری در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای جامعه پرندهنگران و دوستداران طبیعت در ثبت و گزارش گونههای ارزشمند حیاتوحش، تأکید کرد: مشارکت فعال علاقهمندان به طبیعت و ثبتهای میدانی آنان نقش مهمی در تکمیل اطلاعات علمی درباره تنوع زیستی کشور و برنامهریزی مؤثر برای حفاظت از زیستگاههای ارزشمند دارد.
