گیلانشاه‌ های ابرو سفید به گیلان رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عاشوری صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: این پرندگان مهاجر هر ساله در مسیر طولانی خود از زیستگاههای زمستانگذرانی در عرضهای جنوبی همچون ماداگاسکار به سمت عرضهای شمالی برای جوجهآوری، جهت استراحت و تغذیه وارد گیلان میشوند.
وی افزود: صدها پرنده گیلانشاه ابروسفید این روزها در سواحل استان، بهویژه پارک ملی بوجاق، تالاب جوکندان تالش، پناهگاه حیاتوحش لوندویل و سواحل انزلی مشاهده میشوند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اهمیت حضور این گونه ارزشمند تصریح کرد: این پرندگان سالانه در مسیر مهاجرت به عرضهای شمالی برای جوجهآوری وارد استان شده و پس از حدود دو هفته تا یک ماه تجدید قوا، گیلان را ترک میکنند.
عاشوری با اشاره به یافتههای مطالعات بینالمللی بیان داشت: در پژوهشی که طی سالهای اخیر در جزیره ماداگاسکار انجام شد، تعدادی از گیلانشاههای ابروسفید مجهز به فرستنده ماهوارهای شدند. دادههای این بررسی نشان داد که این پرندگان در مهاجرت بهاره خود وارد ایران شدهاند.
وی تأکید کرد: این گونه هر ساله برای رسیدن به زیستگاههای مناسب جوجهآوری یا زمستانگذرانی، هزاران کیلومتر پرواز میکند و یکی از نمونههای شاخص شگفتیهای مهاجرت در پرندگان است. منبع غذایی اصلی آنها را بیمهرگان آبزی تشکیل میدهد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گیلان هشدار داد: از هرگونه شکار، نزدیکی بیش از حد، ایجاد آلودگی صوتی یا هر رفتاری که سبب برهمزدن آرامش این پرندگان شود خودداری کنید.
عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: حداقل شش گونه گیلانشاه در ایران زیست میکنند که چهار گونه آنها از جمله گیلانشاه ابروسفید، منقاری خمیده و رو به پایین دارند. این پرنده بهواسطه اندازه متوسط و ابروهای سفید مشخص از سایر گونهها قابل تشخیص است.
