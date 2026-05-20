به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آقامیری گفت: شهروندان دهک های ۱ تا ۳ از تخفیف صد درصدی و خدمات کاملا رایگان بهره مند خواهند شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر اساس این طرح، هزینه تردد در پایتخت برای اکثریت قاطع مردم به طور چشمگیری کاهش می یابد.

آقامیری با بیان اینکه این مصوبه با هدف برقراری عدالت اجتماعی تدوین شده است، افزود: این طرح نظام پرداخت کرایه را بر پایه دهک های درآمدی و اقشار خاص باز تعریف می کند.

وی افزود: همچنین برای دهک های ۴ تا ۷ تخفیف ۵۰ درصدی و برای دهک های ۸ تا ۱۰ تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این شهروندان خوش حساب که عوارض و دیون شهری خود را به موقع پرداخت کنند نیز از تخفیف صد درصدی برخوردار می شوند.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: در بخش دیگری از این مصوبه لیست گسترده ای از اقشار جامعه مشمول استفاده کاملا رایگان از مترو و اتوبوس می شوند که شامل والدین همسران و فرزندان شهدا جانبازان معلولین سالمندان بالای ۶۵ سال و بازنشستگان می شوند.

وی ادامه داد: همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی معلمان اساتید حوزه و دانشگاه کادر درمان نخبگان مدال آوران علمی و ورزشی پیشکسوتان هنر و رسانه و کارکنان نیروهای مسلح مستقر در تهران نیز از پرداخت کرایه معاف شده اند.

آقامیری اظهار کرد: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در این طرح جایگاه ویژه ای دارد و خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر به همراه داوطلبان فعال در حوزه های اجتماعی نظیر هلال احمر و بسیج مشمول تخفیف صد درصدی هستند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: برای دانش آموزان و دانشجویان نیز مقرر شد خدمات در ماه اول سال تحصیلی کاملا رایگان باشد و در مابقی ماه ها با ۷۰ درصد تخفیف ارائه شود.

آقامیری درباره مدت اعتبار کارت بلیت ها هم افزود: طبق ضوابط اجرایی جدید کارت بلیت های تخفیف داری که به مدت ۲۴ ماه غیرفعال بوده اند ابطال می شوند. همچنین شهرداری موظف است مبالغ تخفیف مربوط به کارکنان دستگاه های دولتی را به عنوان بدهی آن ارگان ها به شهرداری در حساب های فیمابین لحاظ کند.

وی تاکید کرد: این طرح پس از بررسی نهایی در کمیسیون مربوطه و تصویب در صحن شورای شهر و ابلاغ رسمی وارد فاز عملیاتی می شود و شهرداری تهران مکلف است جزئیات ثبت نام و دریافت کارت ها را به اطلاع عموم برساند.