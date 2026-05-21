تسهیل ورود و خروج مسافران مترو به ایستگاه نواب

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: با تکمیل عملیات نصب و راه اندازی ۲ دستگاه پله برقی جدید ، روند ورود و خروج مسافران به ایستگاه مترو شهید نواب صفوی و همچنین تردد بین خطوط ۲ و ۷ شبکه مترو تهران تسهیل خواهد شد.

این ایستگاه در تقاطع خطوط ۲ و ۷ قرار داشته و همین موضوع سبب گردیده میزان تردد در آن بیش از ایستگاه های معمولی باشد. در این راستا از سال گذشته مقرر شد ۲ دستگاه پله برقی جهت تسهیل رفت و آمد مسافران از سالن بلیت‌فروشی به سکوهای شمال شرقی و شمال غربی ایستگاه و بالعکس تهیه ، نصب و راه اندازی شود که خوشبختانه این امر با تکمیل عملیات ساختمانی مدنظر، در خردادماه به سرانجام می رسد.

ایستگاه پرتردد شهید نواب صفوی ، بین دو ایستگاه رودکی و توحید و در منطقه ای متراکم و پرجمعیت ( در مجاورت بزرگراه نواب و خیابان آذربایجان ) قرار دارد.