خبرگزاری مهر - گروه جامعه، مهسا حیدری: این روزها در فضای مجازی و کوچه و خیابان، یک خبر داغ حسابی سر و صدا کرده: «مترو و اتوبوس رایگان میشوند.» قرار است یکشنبه جلسه سرنوشتسازی برگزار شود تا تکلیف این وعده مشخص شود. اما سوال اینجاست: چرا یک تصمیم به ظاهر ساده، تا این حد میتواند در رفتار جمعی مردم تغییر ایجاد کند؟ برای یافتن پاسخ، کافی است نگاهی به یک رفتار روزمره و پیشپاافتاده بیندازیم.
یک آزمایش روانشناسی ساده
تصور کنید وارد یک خیابان پر از فروشگاه میشوید. روبهروی شما دو مغازه وجود دارد. یکی در سنگین و کلاسیکی دارد که باید با هل دادن تمامقد آن را باز کنید. دیگری اما یک در برقی حساس با چشم الکترونیکی دارد که با نزدیک شدن شما، چون فرشیجادویی، آرام کنار میرود. کدام فروشگاه را انتخاب میکنید؟
تحقیقات نشان میدهد اکثر مردم، حتی بدون آنکه متوجه شوند، فروشگاه دوم را انتخاب میکنند. اینجا خبری از زور بازو یا قیمت ارزانتر نیست؛ موضوع «بار روانی» است. وقتی ذهن شما مجبور نباشد برای یک کار ساده مثل وارد شدن، انرژی فکری یا فیزیکی صرف کند، به طور غریزی آن مسیر را ترجیح میدهد. راحتی یک معجزهگر خاموش در تصمیمگیریهای ماست.
از در فروشگاه تا دریچه گیت مترو
حالا قیاس را درک کنید. در دنیای حملونقل عمومی، ایستادن صفهای طولانی شارژ کردن کارت مترو و اتوبوس، در صف ماندن بابت خرید بلیط، و حتی زدن کارت روی دستگاههای گیت، دقیقاً همان هل دادن در سنگین است. شاید هرکدام چند ثانیه وقت بگیرد، اما همین ترمزهای کوچک، میلیونها انسان را در طول روز خسته میکند و ترجیح میدهند سوار ماشین شخصی یا تاکسی اینترنتی شوند.
حالا تصور کنید یکشبه، این مانع برداشته شود. دیگر خبری از «کارت شما موجودی ندارد» یا «کارت ناخوانا» نیست. شما فقط میآیی و سوار میشوی. دقیقاً مثل آن در برقی. حتی اگر قبلاً هم بهای بلیت مترو در مقایسه با تاکسی ناچیز بود، این صفر شدن عدد، یک انگیزه روانی خیرهکننده ایجاد میکند.
چرا رایگان بودن، سلاح مخفی نجات ترافیک است؟
ممکن است کسی بگوید: مگر کرایه مترو و اتوبوس الان گران است؟ چرا رایگان شدن اینقدر مهم است؟ پاسخ در همان «بار روانی صفر» نهفته است. وقتی سرویس رایگان باشد:
مقایسه با خودروی شخصی بیرحم میشود: رانندهای که هزینه بنزین، بیمه، استهلاک و پارکینگ را میدهد، در برابر صفر، دیگر هیچ توجیهی برای تحمل ترافیک سنگین ندارد.
تردید از بین میرود: بسیاری از مردم لحظه آخر منصرف میشوند. اما وقتی «رایگان» باشد، مغز دیگر معادله «ارزش در برابر هزینه» را انجام نمیدهد. فرمان «برو» صادر میشود.
نتیجه این تغییر ظاهراً ساده اما عمیق روانی، چیست؟
حذف خودروهای تکنشین: روزانه هزاران ماشین که فقط یک سرنشین دارند، از خیابانها حذف میشوند.
کمک به ترافیک شهری: هر اتوبوس پر از مسافر، به طور میانگین جان ۴۰ دستگاه خودرو را از ترافیک نجات میدهد.
مهمتر از همه، کاهش آلودگی هوا: در کلانشهری مثل تهران، هر درصد کاهش در تردد خودروهای شخصی، یعنی کاهش مستقیم ذرات معلق و گازهای سمی. ریههای میلیونها نفر نفس راحتتری میکشند.
شاید در نگاه اول، رایگان شدن یک تصمیم اقتصادی به نظر برسد، اما تحلیل ما نشان میدهد که یک مهندسی روانی و رفتاری است. همان کاری که فروشنده فروشگاه مجهز به در برقی با مشتری خود میکند، شورای ترافیک میخواهد با شهروندان انجام دهد که آن هم این است، حذف موانع کوچک برای تغییر یک رفتار بزرگ جمعی.
حالا باید دید جلسه یکشنبه چه تصمیمی میگیرد. اگر رای مثبت باشد، باید شاهد یکی از بزرگترین جابهجاییهای سفرهای درونشهری از خیابان ها به ریلها باشیم.
نتیجه، نه فقط کیفیت هوایی که تنفس میکنیم، بلکه سرعت جابجایی روزانه میلیونها انسان را دگرگون خواهد کرد.
