  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

۵ محصول سواری بهمن موتور از طریق مزایده به فروش می‌رسد

۵ محصول سواری بهمن موتور از طریق مزایده به فروش می‌رسد

شرکت بهمن موتور پنج محصول سواری خود را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان عرضه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس اعلام این شرکت، متقاضیان می‌توانند برای بازدید حضوری از خودروهای عرضه‌شده از روز شنبه ۲ خرداد تا روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ به انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ مراجعه کنند.

همچنین ثبت قیمت پیشنهادی و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲ خرداد ماه تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام خواهد شد.

در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، مزدا ۳، شوال ۶، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ به متقاضیان واگذار خواهد شد.

کد مطلب 6835533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها