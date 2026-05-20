به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس اعلام این شرکت، متقاضیان میتوانند برای بازدید حضوری از خودروهای عرضهشده از روز شنبه ۲ خرداد تا روز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ به انبار خودروهای مزایدهای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ مراجعه کنند.
همچنین ثبت قیمت پیشنهادی و واریز سپرده شرکت در مزایده از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲ خرداد ماه تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه Auction.bahman.ir انجام خواهد شد.
در این مرحله از مزایده، خودروهای ریسپکت، مزدا ۳، شوال ۶، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ به متقاضیان واگذار خواهد شد.
