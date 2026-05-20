مشکلات تجاری ایران و هند مقطعی است و به زودی حل خواهد شد

حمید قنبری معاون اقتصادی وزارت خارجه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج سفر خود به هند، اظهار داشت: با واردکنندهها در حوزههای مختلف تاکید بر مشکلات دارو، تجهیزات پزشکی و صادرکنندگان با تاکید بر برنج و گوشت صحبت کردیم. عمدتاً مشکلات در دو حوزه ارز و لجستیک متمرکز شدیم.
وی ادامه داد: در حوزه ارز مشکل این نیست که ارز نداریم یا کانال پرداخت نیست، بلکه مسئله این است که واردکننده میخواهد بداند کجا میتواند ارز دریافت کند و این موضوع نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است.
معاون اقتصادی وزارت خارجه گفت: جلسات بانکی هم برگزار شد که میتواند امکان پرداخت در هند را برای ایران فراهم کند.
قنبری افزود: در حوزه لجستیکی نیز مذاکراتی با کشتیرانی صورت گرفته تا مسئله کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را به طور کلی حل کنیم. با توجه به مذاکرات سیاسی که انجام دادیم، امیدوارم بتوانیم گشایشی در این باره شاهد باشیم.
وی به مشکلات بدهی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: برخی واردکنندگان و حتی صادرکنندگان هندی ادعا دارند که دولت بدهکار آنهاست، که این موضوع میتواند روند خرید را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین مسأله مابهالتفاوت ارزی ناشی از شیفت نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به نرخ بازار مطرح شد که در صورت روشن شدن، حل خواهد شد.
وی در مورد وضعیت کشتیها بخاطر بسته بودن تنگه هرمز، گفت: در جریان سفرم به هند، ۱۰ جلسه برگزار شد که بیش از نیمی از آنها با طرفهای هندی و باقی با فعالان اقتصادی ایرانی بود. طرفهای هندی در حوزههای مختلف تقاضا داشتند، اما با توجه به روند فعلی کشتیها، امیدوارند وضعیت به حالت عادی بازگردد. آنها همچنین میدانند که مسأله تنگه هرمز جنبه سیاسی دارد و در جلسات سیاسی مطرح میشود، بنابراین این موضوع در جلسه من با فعالان اقتصادی مطرح نشد.
وی در مورد مدل رفتاری هندیها با ایران با توجه به اینکه معافیت تحریمی چابهار هم برداشته شده است، ادامه داد: یک دسته هندیها هستند که میگویند ما حاضریم با شما کار کنیم چون کارشان در حوزه بشردوستانه است، مثل دارو و غذا. دسته دیگر هندیها که میگویند ما در این شرایط با شما نمیتوانیم به دلیل تحریمها کار کنیم، اما نمیخواهند ارتباط قطع شود و مدام این دیدارها را برقرار میکنند. دسته سوم هم هندیهایی هستند که کاملاً تحت تاثیر آمریکا هستند ، البته ما از آنها ناامید نیستیم و اگر محدودیت ها برداشته شود، آنها هم خواهند آمد.
وی در مورد ارزیابی سفر هند، گفت: برای من سفر خیلی مفید بود چون یک دور همه مسائل اقتصادی دو جانبه با هند را مرور کردیم و متوجه شدیم بسیاری از مشکلات موجود بهخاطر عدم وجود ظرفیت نیست بلکه مشکلات مقطعی وجود دارد که اگر یکسری پیگیریهای داخلی و هماهنگیهای خارجی انجام شود، میتواند حل گردد. طبیعتاً در این سفرها یکسری راهکارهای جدید هم پیدا میشود که اگر با جدیت پیگیری شود، مسائل حل خواهد شد.
قنبری در مورد آخرین وضعیت بندر چابهار گفت: چینیها تمایل و اراده خود را برای ادامه فعالیت در چابهار نشان دادهاند، اما متأسفانه در فرایند بستن قراردادهای خارجی، بارها با این مشکل مواجه شدهایم که برای جلوگیری از دادن امتیاز یا کاهش امتیازات، قراردادها را از لحاظ اقتصادی فیزیبل خارج میکنیم. اگر قصد داریم یک بندر را برای سرمایهگذاری به یک کشور خارجی واگذار کنیم و این بندر بتواند در مقابل سایر بنادر منطقه مانند جبل علی رقابت کند، لازم است پروژه به گونهای طراحی شود که درآمد چند میلیارد دلاری ایجاد کند. بنابراین، پروژه باید سودآور باشد و سرمایهگذار برای مدت طولانی در آن مستقر شود. متأسفانه بسیاری از پروژههای ما یا از نظر اقتصادی به درستی تعریف نشدهاند، یا در زمان مذاکرات، تعارض دیدگاه میان نهادهای مختلف باعث میشود پروژه به شکلی ارائه شود که طرف خارجی تنها با سرمایه اندک وارد شود.
وی در پایان گفت: انشالله تمام پرواز های هوایی و خدمات کشتیرانی به زودی از سرخواهند گرفته شد.
