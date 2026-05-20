به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: به‌دلیل اجرای عملیات تورسنگ در کارگاه جاده‌ای استان البرز، محدوده کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ محور چالوس در محدوده خوزنکلا و پلیس‌راه کرج، تردد در مسیر کرج تا شهرستانک (رفت و برگشت) از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت، در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ با محدودیت همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، در مدت اجرای عملیات، تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام می‌شود.

این مرکز همچنین از ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه خبر داد و اعلام کرد تردد در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده چالوس تا شهرستانک، روان است.

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت نیز روان گزارش شده و در ارتفاعات محورهای شمالی بارش باران و مه‌گرفتگی جریان دارد.

در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور تشریح شده است؛ به‌طوری‌که در محور قدیم بومهن ـ تهران، محدوده شمس‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده کمال‌شهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، و نیز در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، محدوده ینگه‌امام، ترافیک سنگین برقرار است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده احمدآباد مستوفی و بزرگراه ورامین ـ تهران، محدوده قلعه‌نو خبر داد.

بر اساس آخرین گزارش این مرکز، محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین «قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه» و همچنین مسیر «قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه» انجام می‌شود.

همچنین محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت مسدود بوده و محور وازک ـ بلده نیز دارای انسداد فصلی است.